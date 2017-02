Huyen presuntos saqueadores de Agua Dulce Tweet Fuentes oficiales de la Fiscalía General de Justicia confirmaron a Imagen del Golfo que al menos unos 10 ciudadanos plenamente identificados en el saqueo del mes pasado en Agua Dulce, no pudieron ser localizados y en las investigaciones que se realizan todo hace sospechar que huyeron de esta ciudad para no ser cuestionados acerca de los hechos que se les imputan. Agua Dulce - 2017-02-10 17:50:18 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-10-17:50:54 Agua Dulce Sigue la policía Ministerial dando invitaciones a los presuntos imputados pero muchos de ellos andan huyendo de Agua Dulce. Fuentes oficiales de la Fiscalía General de Justicia confirmaron a Imagen del Golfo que al menos unos 10 ciudadanos plenamente identificados en el saqueo del mes pasado en Agua Dulce, no pudieron ser localizados y en las investigaciones que se realizan todo hace sospechar que huyeron de esta ciudad para no ser cuestionados acerca de los hechos que se les imputan.



Datos recabados por esta casa editorial sostiene que varios vecinos que estaban siendo investigados por la policía Ministerial, dejaron hasta sus esposas para salir huyendo de la ciudad, ya que al ser investigados por la autoridades tiene miedo de ser detenidos ante las evidencias como las mostradas por las tiendas como Coppel, Elektra, Grijalva y Dipepsa, quienes proporcionaron videos para imputar a las personas.



Lo investigado señala que esta personas de El Muelle, Suspiro, Díaz Ordaz entre otras colonias, han dejado sus casas e incluso familias con tal de no ser investigados y en su momento detenidos, cabe destacar que mucha gente aún está siendo citada, y se sigue la investigación en este municipio.

