Pide CDI ser responsables y cumplir con ley Tweet Aunque la veda electoral afectará al retrasar la entrega de apoyos para proyectos productivos, la ley no se puede dejar de cumplir, señaló Iraís Maritza Morales Juárez, delegada estatal de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI). Ixtaczoquitlán - 2017-02-10 17:45:54 - Nora Gabriela Lira / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Aunque la veda electoral afectará al retrasar la entrega de apoyos para proyectos productivos, la ley no se puede dejar de cumplir, señaló Iraís Maritza Morales Juárez, delegada estatal de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI).



Reconoció que la gente está deseosa de apoyos que le permitan emprender proyectos productivos ante la situación económica que prevalece, pero las leyes se deben respetar.



“En ese sentido, aparte de que estemos deseosos de los proyectos productivos debemos ser responsables en qué tipo de proyectos vamos a solicitar para ser corresponsables en la aplicación de recursos”, apuntó.



Morales Juárez indicó que si hoy se aplica bien el recurso obviamente se tendrá más calidad y mejores resultados.



Agregó que en este año, más que nunca, serán puntuales en los derechos indígenas y ver cuáles son las actividades productivas que se tienen para aplicar ahí los recursos.



Destacó que si se llega a dar el regreso de migrantes se debe buscar dar a los indígenas que vuelvan no sólo certeza jurídica, sino de productividad y para ello se requiere de la unión y coordinación de todas las instituciones.



Indicó que hoy la CDI tiene un programa de trabajo con jóvenes migrantes que son hijos de indígenas que ya están en el vecino país del norte y con quienes se hace intercambio de apoyos tecnológicos para que vengan a las comunidades indígenas.



La delegada de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas acudió a este municipio para encabezar, junto con la presidenta del DIF de este lugar, Patricia Chávez de Herrera, y acompañada por la delegado estatal de la Sedesol, Anilú Ingram Vallines, y el titular del Centro de

Desarrollo de la CDI en Zongolica, Jesús Urrea, la entrega de aparatos auditivos para personas que lo requerían.



En el evento realizado en el auditorio del DIF, destacó que la ayuda entregada les cambiará la vida, porque podrán comenzar a escuchar y facilitará su integración a la sociedad.

