TEPJF perdona aparición de Moreno Valle en spot

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Rafael Moreno Valle Rosas, exgobernador de Puebla, no vulneró las normas electorales por aparecer en la portada de la revista Esquire y en el spot de televisión que la promociona, ya que el servidor público tenía relación con uno de los reportajes principales de esa revista.



El órgano jurisdiccional consideró que no hay indicios para concluir que el entonces gobernador haya participado en el diseño de la portada de la revista o en el spot publicitario, con alguna finalidad o pretensión personal de carácter electoral, de ahí que la revista y la televisora actuaron conforme a su libertad de expresión y comercio y el servidor público dentro de los límites legales permitidos.



La magistrada ponente del asunto, Gabriela Villafuerte Coello, señaló que se analizó bajo enfoques distintos a la revista y televisora –a partir de sus derechos y libertades-, como encargadas de definir la portada de la revista y publicitarla, y por otro lado al servidor público –desde sus límites y obligaciones- que apareció en la publicidad.



De ese análisis derivó que la revista estaba en su libertad de definir el diseño de su portada ya que es el “gancho” para atraer lectores, por lo que al no existir elementos de carácter electoral, ni medios probatorios sobre una participación del entonces gobernador en el diseño y edición de la revista, es que se considera que él actuó dentro de los márgenes permitidos.



