Tres perredistas buscan la alcaldía de Xalapa

Una vez iniciado el proceso de registro de aspirantes a las presidencias municipales por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hasta el momento van tres los que han declarado sus intenciones para contender por la alcaldía de Xalapa, informó el dirigente estatal Jesús Alberto Velázquez Flores.



En entrevista mencionó que los empresarios Nicanor Moreira Ruiz y Ana Miriam Ferraez, son los que han mostrado su interés, al tiempo de reconocer que existe un “tapado”, ya que no reveló su nombre.



“En Xalapa aún no hay definición, hay aspiraciones de Ana Miriam Ferraez, de Nicanor Moreira, todavía no se tiene ninguna definición todavía, por ahí se tiene registrado otra persona y se verá conforme sigan los pre registros”, dijo.



Para agregar: “Hay algunas aspiraciones de otras personas que no lo han manejado públicamente pero que al parecer se estarán registrando entre sábado y domingo”.



Rechazó que el exdiputado local Ricardo Ahued, vaya a ser registrado para contender por la alcaldía de Xalapa, al menos no con “Contigo el cambio sigue”, dijo el perredista.



Mencionó que una vez arrancado el proceso han llegado a registrarse hasta 80 aspirantes diarios en estos primeros dos días de iniciado el registro, consideró que para el fin de semana habrá mayor afluencia.



El líder estatal consideró que tienen serias posibilidades de ganar en los municipios de Poza Rica, Xalapa, Cosoleacaque, Minatitlán, Zongolica, Emiliano Zapata, entre otros.



En el convenio de coalición con el PAN, de la alianza “Contigo el cambio sigue”, el PRD postulará a 70 candidatos a presidentes municipales y el Acción Nacional 140.



Todos los aspirantes se han registrado con la idea que apoyarán al que esté mejor posicionado en su municipio.



Para finalizar dijo que para blindar que los candidatos no pertenezcan a la delincuencia organizada cuentan con un mecanismo para que cada aspirante entregue su declaración patrimonial y con ese se resguardará el tema de verificar los perfiles de los aspirantes.