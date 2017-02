Exige alcalde reforzar la seguridad en Xalapa

El alcalde de Xalapa Américo Zúñiga Martínez insistió en la necesidad de que se refuerce la seguridad en la ciudad pues aún no hay fecha para la llegada de la Gendarmería a la capital.



"Aún no, ayer tuvimos una reunión con el gobernador donde nos hablaba de esto, las gestiones que ha estado haciendo, que nosotros también hemos realizado para que se fortalezca el número de personas que deben estar protegiendo, procurando la paz", dijo.



Admitió que los hechos delictivos no son aislados por lo que Xalapa atraviesa por un momento complejo.



"Se han registrado estos hechos, no quisiera decir que son aislados; sin embargo, con el joven que apuñalaron, el robo a la gasolinera de El Castillo sin lugar a dudas Xalapa está viviendo un momento muy complicado".



Sostuvo que como autoridad reconoce esa problemática y admite que se requiere una "mucho mayor vigilancia" no tan solo de las autoridades sino de los propios vecinos.



Recordó que el Ayuntamiento de Xalapa ha hecho junto con el gobierno de la República una importante inversión para equipamiento de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.



Precisó que 22 millones de pesos serán invertidos en la compra de cámaras de videovigilancia y que este mismo viernes se están instalando 10 en la zona Este de Xalapa que se suman a 10 que fueron donadas por la iniciativa privada.



Explicó que con el programa de Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg) este año podrían ser adquiridas 20 cámaras más por lo que la ciudad contaría con un total de 40 con las que se facilitarán las investigaciones cuando exista un ilícito pero además con las que se inhibirá el delito.