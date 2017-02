Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-10-13:42:53 Washington ‘Nosotros no lanzamos la guerra’: autor de atentados del 9/11. El autor de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Jaled Cheij Mohamed, afirmó en una carta al ex presidente Barack Obama que esos ataques que dejaron unos 3 mil muertos fueron resultado de la política exterior de Estados Unidos, que mató a muchos inocentes.



Cheij Mohamed, autoproclamado cerebro de los atentados, comenzó a escribir la carta de 18 páginas en 2014 y fue enviada a "la cabeza de la serpiente, Barack Obama" y dirigida a la "nación de la opresión y la tiranía", indicó a la Afp el abogado defensor, David Nevin, que proporcionó una copia.



Fechada el 8 de enero de 2015, la carta llegó a la Casa Blanca en los últimos días de la presidencia de Obama, según la prensa local, después de que un juzgado militar ordenara a la prisión de Guantánamo, donde está detenido Mohamed, que la entregara.



"No fuimos nosotros quienes lanzamos la guerra contra ustedes en septiembre de 2001, fueron ustedes y sus dictadores en nuestras tierras", escribe Cheij Mohamed.



Afirma que Dios estaba del lado de los piratas del aire de Al Qaeda para cometer los atentados en Nueva York y Washington, durante la presidencia de George W. Bush.



"Alá nos ayudo a realizarlos (los atentados) el 11 de septiembre, a destruir la economía capitalista, a tomarlos desprevenidos y a exhibir la hipocresía de sus argumentos de larga data sobre la democracia y la libertad", escribe el detenido, de origen pakistaní.



Enumerando una lista de "masacres brutales y salvajes" de Estados Unidos, desde Vietnam a las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, Cheij Mohamed evoca también la suerte de los palestinos y el apoyo estadunidense a Israel.



"Sus manos están teñidas de la sangre de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros niños asesinados en Gaza", afirma. Cheij Mohamed, de 52 años, lleva 15 años detenido y podría ser condenado a la pena capital.



"Si su tribunal me condena a cadena perpetua, estaré feliz de estar solo en mi celda para adorar a Alá durante el resto de mi vida y arrepentirme delante de él de mis pecados y malas acciones", escribe Cheij Mohamed, quien fue sometido al 183 submarinos (simulación de ahogamiento) en marzo de 2003.



"Y si su tribunal me condena a muerte, seré todavía más feliz de ir al encuentro con Alá y los profetas y de ver a mis mejores amigos, a quienes mataron injustamente en el mundo, y de ver al jeque Osama Bin Laden", el fundador de Al Qaeda, agregó.



Con información de: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/09/201cnosotros-no-lanzamos-la-guerra201d-autor-de-atentados-del-9-11