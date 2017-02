Piden habitantes de la Sierra del Gallego agua potable Tweet Se manifiestan en palacio municipal de Córdoba, habitantes de la comunidad de Loma Grande, ubicada en la parte alta de la sierra del Gallego, en demanda del abastecimiento de agua potable, pues desde hace cinco meses no les llega el vital líquido, pero si les envían los recibos de pago por el servicio de Hidrosistema. Córdoba - 2017-02-09 21:12:07 - Sofia Dorantes Chávez / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Sofia Dorantes/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-09-21:14:36 Córdoba Con manifestación, habitantes de Loma Grande en Córdoba piden abastecimiento de agua potable Se manifiestan en palacio municipal de Córdoba, habitantes de la comunidad de Loma Grande, ubicada en la parte alta de la sierra del Gallego, en demanda del abastecimiento de agua potable, pues desde hace cinco meses no les llega el vital líquido, pero si les envían los recibos de pago por el servicio de Hidrosistema.



Un grupo de habitantes de la comunidad serrana, con pancartas en mano y a gritos demandaron que se reestablezca el servicio de agua, tras sostener dialogo con personal de Hidrosistema e incluso acudir hasta la comunidad el director José Joaquín Hernández Zavala, quien les explicó que el problema se debe a la variación de voltaje en los cuatro cárcamos de bombeo.



El abastecimiento de agua se ha dado mediante pipas, el funcionario se comprometió en enviar más vehículos para que se les dote del líquido necesario en tanto se resuelve el problema de bombeo de la fuente de abastecimiento Los Berros, pues están afectados los cárcamos de Zacamitla, El Bajío y Loma Grande, afectando a 14 comunidades.



En busca de optimizar el voltaje en las líneas de suministro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Hernández Zavala dijo que se están solventando las observaciones por parte de la Comisión Federal de Electricidad, mejorando con recursos propios el sistema de tierra de baja tensión, cambio de conexiones, acometidas, cambio de aparta rayos y fusibles, con la finalidad de dar mayor tiempo de vida a la bomba de cada uno de los cárcamos.



Aseguró que HidroSistema de Córdoba no ha dejado de dotar de agua a las comunidades como Rancho Quemado, Loma Grande, Santa María Agrícola, Paredones, Ojo de Agua, Lagunilla San Bartolo, Cervantes y Lozada, Bajío, Matlaquiahuitl, San Pedro y Anexas, Loma Chica, Acayotla y Tinajitas, mediante pipas diarias, pese a ello se generaron molestias que provocaron que habitantes de una comunidad se manifestaran. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

