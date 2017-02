En demanda de maestros, bloquean avenida en Córdoba

Sofia Dorantes/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-09-20:54:46 Córdoba Padres de la Secundaria General 2, Jorge Cuesta Petit bloquean las principales avenidas del centro de Córdoba en demanda de 6 maestros para la institución

Al no tener respuesta los padres de familia de la Secundaria General 2, “Jorge Cuesta Petit” por parte de las autoridades educativas, mantienen sus manifestaciones en demanda de seis maestros, esta noche bloquearon la avenida 3 calle 1, así como la avenida 1 y 2, vialidades principales del centro de Córdoba.



Los padres de familia amanecieron tomando el plantel, presuntamente autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) durante el medio día les enviarían ya respuesta de los maestros que demandan, pero esto no ocurrió, por ello el presidente de la Sociedad de Padres de Familia, Eliseo Illescas, junto con un grupo se dirigió al centro de la ciudad para bloquear las calles.



“En donde están, en donde están, esos maestros que no iban a mandar”, corearon los padres manifestantes, aunque se encontraron el rechazo de los ciudadanos que fueron afectados por el bloqueo, ellos hicieron los bloqueos intermitentes en las tres avenidas, pues aseguran que debieron tomar medidas de presión para que sus hijos no continúen sin clases al haber pasado casi seis meses de haber iniciado el ciclo escolar.



Las plazas acéfalas son las de Dibujo, Trabajo social, Electrotecnia, Inglés, Geografía, las cuales a la fecha han representado horas muertas para los más de mil alumnos de la secundaria, pese a las movilizaciones no recibieron ninguna respuesta de parte de las autoridades.