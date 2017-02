Escala en Acayucan es vital para migrantes

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-09-20:22:05 Acayucan Dos cubanos y un hondureño caminan por las calles de Acayucan tocando alabanzas para poder subsistir.

César Reyes es hondureño, y desde hace años se encuentra en el país luego de no poder alcanzar el sueño americano. México le abrió las puertas y ahora vive en paz, afirma.



Su meta era Estados Unidos para poder obtener recursos suficientes y así apoyar a su familia compuesta por seis hijos y su esposa que se encuentran en La Ceiba, departamento de Atlántida, Honduras, pero al no poder continuar, decidió entregarse al Instituto Nacional de Migración (INM) que hace un año, le regularizó su estancia en México.



Músico en Honduras, decidió formar un grupo musical de corte cristiano junto con los primos cubanos, Vivian y Osmar Gómez, con quienes se conocieron en la estancia migratoria del INM y ahora, legalizados, caminan por las calles cantando alabanzas cristianas y dando a conocer el mensaje de nuestro padre Dios por las calles, a cambio de algunas monedas que les ha servido para subsistir y enviar recursos a sus respectivas parentelas.



El trío musical que ocupa un tambor, una concha de tortuga y una guitarra, recorre calles tocando en restaurantes, tiendas y algunos establecimientos comerciales donde se les permite interpretar sus canciones cristianas.



El mensaje de César Reyes para sus paisanos ante la construcción del muro en Estados Unidos es que “no se desanimen, que cuando uno se propone una meta, siempre confiando en Dios, Dios le abre las puertas a uno. El hecho de que Donald Trump está cerrando la frontera de su país, que no se desanimen que sigan adelante, que sigan luchando por lo que ellos quieren y a Donald Trump dejarle un mensaje, que cuando Dios hizo al mundo hizo el mundo para que todos habitáramos en armonía, en paz, el no puso frontera en ningún país”.



Actualmente el trío radica en Oluta, donde rentan una habitación mientras logran en el caso de César Reyes, reunir lo necesario para traer a su familia a México, el país que afirma, le ha abierto las puertas y le ha ofrecido la oportunidad de vivir en paz.