Encinas se descarta para gubernatura del Edomex

Una vez que terminó su responsabilidad como presidente de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas Rodríguez confirmó que no será candidato a la gubernatura del Estado de México por ninguna fuerza política.



\"Asumí nuevamente mi tarea como senador y no voy al Estado de México\", expresó al término de la sesión solemne con motivo de la entrega-recepción de la Constitución Política de la Ciudad de México en la Asamblea Legislativa.



Encinas Rodríguez aseguró que la elección en el Estado de México será una competencia equilibrara \"que pude terciar la votación\", y opinó que el escenario de la alternancia está definido en esa entidad.



Consideró que se debe repensar la forma de participar en las elecciones, porque no puede ser a través de los mecanismos tradicionales, es decir, entre acuerdos de las direcciones partidistas, sino que tienen que emerger candidaturas con el respaldo de los ciudadanos.



http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=661082&idFC=2017