No hay dinero para semáforos en Coatzacoalcos

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-09-18:58:44 Coatzacoalcos No hay recursos en Coatzacoalcos para la compostura de semáforos, reconoció regidor. El Ayuntamiento de Coatzacoalcos, no cuenta con recursos económicos para reparar todos los semáforos de la ciudad; son más de cinco los que se encuentran fuera de operaciones.



Así lo dio a conocer Efraín Martínez Cruz, regidor séptimo con la comisión de Tránsito y Vialidad, quien señaló que como Ayuntamiento han apoyado en la parte administrativa a la Delegación de Tránsito del Estado; sin embargo, no se ha logrado un avance significativo.



El edil, reconoció que en Coatzacoalcos hay muchas deficiencias en materia de tránsito y vialidad; los semáforos que fueron dañados por los embates de los pasados frentes fríos, continúan descompuestos, y no se han podido reparar debido a la escasez de recursos financieros, pues parte de la deuda que mantiene el Gobierno del Estado con el Ayuntamiento, todavía no aterriza.



De acuerdo con el funcionario, son al menos cinco los semáforos más dañados, pero hay otros que funcionan de manera intermitente.



Estos dispositivos, se encuentran ubicados principalmente en los cruces de Independencia e Ignacio de la Llave, avenida Universidad y avenida Uno, Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo, avenida Uno y Juan Escutia, Pedro Moreno e Ignacio Zaragoza, Pedro Moreno y Revolución, y avenida Universidad y Abraham Zabludovsky.



La mayoría de éstos, fueron derrumbados por los frentes fríos, y otros, requieren solamente reparaciones menores; no obstante, precisó que las refacciones no son comunes de encontrar en el mercado, por lo que las que el presupuesto permitió pedir, aún no han llegado a la ciudad.





SUSPENDEN ‘BACHETEL’



En otro orden de ideas, Martínez Cruz informó que el programa ‘Bachetel’, dedicado a recibir las quejas y peticiones de los ciudadanos en materia de vialidad a través de internet, se encuentra suspendido por el momento.



Sin embargo, indicó que la gente puede acudir a la regiduría para reportar los problemas en cuanto a vialidad; hasta el momento, dijo, las principales quejas que han recibido son por semáforos descompuestos y la falta de topes o señalizaciones cerca de las escuelas.