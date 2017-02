Campesinos de Las Choapas auditoria con alcalde

Yanet Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-09-18:49:32 Las Choapas Los campesinos molestos con el alcalde, Marco Antonio Estrada Montiel.

Campesinos de la Unión de Ejidos y Colonias “Todos por Las Choapas”, no llegaron a ningún acuerdo con el alcalde, Marco Antonio Estrada Montiel y por ello, se trasladarán a Xalapa para exigir que se realice una auditoría a los tres años de gobierno a fin de detectar las presuntas anomalías en agravio del municipio.



En entrevista con el presidente de la agrupación, Marcos Carrillo Coll lamentó que, el alcalde se niegue a no darles la oportunidad de ser partícipes en el Consejo de Desarrollo Municipal (CDM).



“Vamos a hacer la petición a la Cámara de Diputados para que seamos parte del CDM, porque como ciudadanos tenemos derecho a informarnos sobre en qué se gastan los presupuestos, porque no es posible que Marco Estrada no de la claridad de los recursos”, aseguró el campesino.



Continuó “solicitaremos al congreso que realice cuanto antes una auditoría a los tres años de este gobierno municipal, porque sabemos que hay irregularidades y mala aplicación de los recursos y las consecuencias están en el pueblo”.



Los campesinos se encuentran molestos con Estrada Montiel, pues consideran que no debe darles la espalda, ya que gracias a sus votos logró está al frente del municipio, donde actualmente no existe orden.