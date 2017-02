Intenta sujeto robar un Yepas en Vearcruz; lo detienen

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-09-18:39:13 Veracruz La mañana de este jueves, un hombre en aparente estado invconveniente, intentó atracar una tienda de conveniencia Yepas en la colonia Ortiz Rubio, donde los empleados lograron someterlo y entregarlo a la policía.

La mañana de este jueves, un hombre en aparente estado invconveniente, intentó atracar una tienda de conveniencia Yepas en la colonia Ortiz Rubio, donde los empleados lograron someterlo y entregarlo a la policía.



Los hechos se registraron poco antes de las 11 de la mañana en el negocio ubicado en la esquina de la avenida Xalapa y la calle Victoria, donde testigos solicitaron el auxilio al 911.



De acuerdo al relato de la cajera, relató que ella se encontraba tras el mostrador cuando el sujeto ingresó como cualquier cliente pero no compró nada, sino por el contrario, le pidió una moneda.



Luego de dársela, el sujeto sacó un desarmador con el cual la amagó, por lo que ella no opuso resistencia mientras él tomó a toda prisa algunas botellas de licor y varios paquetes de cigarros.



Con lo que el despistado ladrón no contaba, es con que en el lugar había más empleados, quienes al escuchar que algo raro pasaba salieron a ver y se lo encontraron con las manos en la maza.



De inmediato lograron llevarlo al piso, quitarle el desarmador y someterlo para dar aviso al número de emergencias, quienes enviaron una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública.



Minutos más tarde, elementos de la Policía Vial arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y custodia del presunto ladrón que se identificó como Benjamín “N” de 32 años.