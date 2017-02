Tras fallido robo, caen 2 asaltantes en Boca del Río

Carlos Parra/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-09-18:19:58 Boca del Río Elementos de la Policía Naval y motorizados de la SSP lograron la detención de dos individuos que huían en un vehículo luego de intentar asaltar con violencia el Bancomer localizado en la cabecera Boca del Río.

Los primeros reportes indican que alrededor de las dos y media de la tarde del jueves al canal de emergencias 911 alertaron sobre el asalto a dicho banco ubicado en la esquina de la avenida Canales y la calle Independencia de la colonia Centro.



Según versión de los testigos, se trató de dos individuos armados con pistolas los cuales ingresaron amenazando a empleados y clientes, para luego disparar a una puerta y una de la ventanillas, esto para exigir el dinero de las cajas.



"Nosotros al ver que iban a robar nos escondimos y no entregamos nada, provocando que los delincuentes se enojaran y comenzaran a disparar, los pocos clientes se tiraron al piso''.



"Después, uno de los individuos creo se puso nervioso y le empezó a gritar a su cómplice que ya se fueran, es así como huyeron sin ningún peso y logramos ver el coche en el que se fueron ", relató un empleado que prefirió el anónimato.



Unos minutos después llegaron efectivos de la Fuerza Civil, quienes ya no encontraron a los asaltantes, pero al contar con las características de los asaltantes y en que huyeron los boletinaron a las demás corporaciones policíacas.



Media hora después, oficiales de la Naval y Estatal localizaron el auto Ford Fiesta, con placas TZT-7257 del estado de Puebla que circulaba sobre el bulevar Miguel Alemán a la altura del puente Veramar y en su interior viajaban los supuestos asaltantes.



Tras marcarles el alto, éstos intentaron evadir a los policías, pero no tuvieron salida, pues rápidamente varias patrullas le cerraron el paso y fueron bajados del coche.



Durante la revisión del vehículo, los uniformados encontraron una pistola tipo revólver y una escuadra, así como mochilas y la ropa con la que entraron al banco.



Los sujetos fueron identificados como David Alonso N. C., de 21 años y Edgar Andrés A. G., de 38 años, alias "El Pesadilla", quienes supuestamente estarían involucrados en diversos robos a bancos y negocios.



Finalmente fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Regional de Veracruz, en tanto, autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y levantamiento de las armas y casquillos percutidos en las instalaciones del banco.