Mentalidad ganadora en Veracruz

Ciudad de México

Javier Orozco asegura que Veracruz logrará la salvación y será contendiente en la Liguilla.



Veracruz espera confirmar el buen inicio en el Clausura 2017 cuando visite este domingo a Toluca. Javier Orozco confía que frente a los Diablos Rojos se consiga el primer triunfo del torneo en calidad de visitante.



“Queremos seguir con la mentalidad ganadora de ir y sumar de visita que no lo hemos hecho en esta temporada pero sería muy importante para nosotros sumar allá. La verdad que es difícil y más el hecho de ir a jugar a Toluca, ellos se hacen fuertes de local, pero creo que nosotros venimos muy bien también y con una mentalidad muy ganadora que eso es importante, esperemos que todo marche bien el domingo”.



Orozco no minimiza el tema del descenso, pero niega que sea una presión constante, confía en que el equipo se mantendrá en la Liga MX y fue más allá, asegura que el equipo peleará por estar en la Liguilla.



“No es presión, si nosotros seguimos haciendo lo nuestro no va a haber ningún problema en que nos vamos a salvar, vamos a pelear por la Liguilla. Si somos fuertes de local, como lo hemos estado haciendo, no creo que haya ningún problema”.



