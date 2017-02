Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-09-13:37:45 Guadalajara foto tomada de:http://www.informador.com.mx/deportes/2017/706463/6/en-inglaterra-destacan-a-liga-mx-y-a-chivas.htm

El diario The Guardian recomienda a la Liga MX y pone de relieve a Chivas y América.



The Guardian, uno de los periódicos de más prestigio en Inglaterra publicó extenso artículo analizando a la Liga MX , señalando sus tributos y destacando a los clubes Chivas y América.



"¿Quiere ver una nueva Liga de futbol? Pruebe con la popular y emocionante Liga MX", se títula el texto.



Entre las virtudes del campeonato mexicano el periódico señala que se trata de la liga con mayor asistencia fuera de Europa, que hay dos campeones cada año, por lo que "cada juego cuenta" y que los boletos son baratos (dos libras esterlinas).



Desde la perspectiva británica uno de los puntos cuestionables es que sólo un equipo desciende cada año, "por lo que no hay mucha fluidez entre la primera y segunda división".



Otro punto crucial que es susceptible de mejoras es la manera en que se negocian los derechos de televisión. "Mientras la Premier League ha negociado colectivamente por los 20 equipos un contrato central, los clubes de la la Liga MX han actuado de manera unilateral, así que la cobertura se divide entre muchos más canales", explican.



The Guardian destaca al América, al que compara con el Manchester United, ya que ambas escuadras tienen el estadio más grande de la Liga, la mayor cantidad de aficionados y son objeto de odio por parte de los rivales.



Chivas es llamado "la excepción" del futbol mexicano. El diario inglés destaca al Guadalajara, "localizado en el corazón del país", como una anomalía en el panorama dominado por la controversial regla 10/8 y explica que algunos de los jugadores mexicanos más reconocibles, como Carlos Vela o "Chicharito" Hernández, han salido de las filas de los rojiblancos, aunque, apuntan, "sólo unos pocos mexicanos han sido exitosos en el futbol europeo".



También se pone de relieve el caso de Chivas TV, otro de los motivos que colocan al Guadalajara en una posición única en el futbol mexicano."Muchos clubes, incluido Boca Juniors, están observando cuidadosamente para ver cómo funciona este modelo".



Entre las fortalezas del balompié mexicano The Guardian destaca el potencial comercial de la Liga MX ."Ya que el futbol mexicano tiene una audiencia en Estados Unidos más grande que cualquier otra Liga, incluida la Liga Premier, tiene bases sólidas para crecer. Algunos clubes reciben mayores ingresos por los derechos en Estados Unidos que por las transmisiones domésticas", observan.



