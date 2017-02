Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-09-13:00:42 Nueva York foto tomada de:http://www.univision.com/nueva-york/wxtv/noticias/tormenta-de-nieve/con-hasta-12-pulgadas-de-nieve-pronosticadas-nueva-york-vive-una-gran-tormenta-invernal

El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de tormenta de nieve para este jueves en la zona triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Las autoridades urgen precaución y el alcalde Bill de Blasio anunció que no habrá clases en las escuelas públicas de la ciudad de NY.



El clima es muy raro a veces. Después de días de ese frío invernal, este miércoles las temperaturas en la ciudad de Nueva York escalaron a los 60 grados Fahrenheit. Así, sin más, como si fuera primavera.



Sin embargo, eso fue apenas una ilusión porque el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de tormenta invernal para la zona triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut para este jueves, desde la medianoche hasta las 6:00 pm (hora este).



La Oficina para el Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York (OEM, por sus siglas en inglés) alertó, a su vez, de condiciones de viaje peligrosas que afectarán el commute de la mañana, ese traslado de miles de sus casas a sus trabajos.



Es que la cantidad de nieve que se espera es grande: según el boletín de la tarde de AccuWeather, para la nevada de este jueves se esperan entre 8 y 12 pulgadas. En algunas partes, la acumulación de nieve puede ser mayor.

Así las cosas, de la máxima de 60 grados que el termómetro alcanzó este miércoles, el descenso es importante porque como subrayó AccuWeather, las temperaturas el jueves rondarán en los 20 y pico grados. Antes de las 8:00 am, esas temperaturas serán congelantes.



Ante la tormenta que se avecina, las autoridades de Nueva York llaman a prepararse tanto a nivel de los cuidados en la casa como en las carreteras.



La ciudad también se prepara: el Departamento de Transportación y el Departamento de Sanidad anunciaron que suspendieron para este jueves las regulaciones de estacionamiento alternativo para facilitar las operaciones de limpieza de nieve. Indicaron también que el pago a los parquímetros seguirá vigente a través de la ciudad.



Si debe salir, el alcalde Bill de Blasio recomendó usar transportación pública el jueves en la mañana por las condiciones que dejará la tormenta de nieve en las horas tempranas de la mañana. "Manténgase alejado de su carro, si puede. Procure una alternativa".



Joseph Esposito, el comisionado de OEM, recalcó que como consecuencia de esas "condiciones peligrosas" se esperan carreteras resbalosas y visibilidad reducida por esta nevada.



Por medio de su cuenta en Twitter, De Blasio anunció que las clases en las escuelas públicas de la ciudad quedan suspendidas este jueves.



Algunas medidas de precaución



Estar bien abrigado es una de las recomendaciones que no faltan de parte de la Oficina para el Manejo de Emergencias de la ciudad.



Eso significa que aparte de usar abrigos, use accesorios que cubran los dedos, las orejas, la cabeza y la nariz así como llevar las capas necesarias de ropa. Guantes, bufanda, sombreros, las botas adecuadas.



Las autoridades suelen recomendar evitar estar afuera por periodos prolongados para evitar hipotermia y congelamiento.



"Temblar es una señal importante de que el cuerpo está perdiendo calor", indica la Oficina para el Manejo de Emergencias, "y es un aviso de que se debe regresar adentro".



De igual modo, evite superficies resbalosas, use pasamanos al pasar por escaleras y lleve botas de tracción que reduzcan las posibilidades de resbalarse.



A través de su alerta de código azul cuando las temperaturas bajan de los 32 grados, la ciudad de Nueva York recuerda que cualquiera que vea a alguien o una familia sin hogar expuesta al frío debe llamar al 911 o 311 para que las autoridades los puedan ayudar.



Entre las alternativas de información respecto al tiempo, puede inscribirse a Notify NYC, el sistema de alertas de la ciudad de Nueva York en este enlace.



Para recomendaciones de la ciudad, tanto para su hogar y su auto, acceda aquí. Para actualizaciones del tiempo, acceda a las páginas y las redes sociales de AccuWeather o el Servicio Nacional de Meteorología.



Ante una emergencia, marque el 911 y para otros servicios de la ciudad, que no supongan emergencia, llame al 311.



Con información de: http://www.univision.com/nueva-york/wxtv/noticias/tormenta-de-nieve/con-hasta-12-pulgadas-de-nieve-pronosticadas-nueva-york-vive-una-gran-tormenta-invernal