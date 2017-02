Primero hay que socializar para pasar al medio electrónico: Ángel Fernández

El Gran Café de la Parroquia apuesta por fortalecer las relaciones humanas entre los jóvenes que participarán en el proyecto Imaginando Un Veracruz Moderno, que convocó el diario IMAGEN de Veracruz.



Ángel Fernández Ceballos, director comercial de Gran Café de La Parroquia, explicó que a partir de este sentido social que se genera con la convivencia humana es que se pueden obtener mejores resultados al analizar el mercado.



“Para nosotros es muy importante el poner a estos muchachos a socializar, a poder entender y de ahí pasarlo al medio electrónico pero siempre pensando que las verdaderas relaciones humanas son las que nos van a llevar a los éxitos en los estudios”, enfatizó.



En una época donde la tecnología se ha apoderado de las relaciones sociales entre la juventud y ha mermado en el contacto personal, el Gran Café de la Parroquia apuesta por retomar la relación cálida del ser humano más allá de lo virtual, que también es importante para fortalecer el alcance de un negocio.



Desde lo social...



“Para nosotros los proyectos nacen desde la cuna de lo social, no nacen desde la cuna electrónica o virtual, nacen con las bases de lo que desarrolla la convivencia del negocio entre la relación pública y el mismo recurso humano, el recurso laboral, todo lo que encierra la mecánica de una empresa.



“Hemos detectado que el sentir de la función de las redes sociales nace dentro de la verdadera relación de la familia hasta la relación que convivimos hasta los últimos años que era el poder tomarte un café a los ojos y no tomarte un café viendo el whatsapp o viendo el teléfono”, explicó el director comercial del Gran Café de la Parroquia.



Bajo esta premisa, los jóvenes que se integren al proyecto de esta empresa que abre sus puerta al proyecto Imaginando Un Veracruz Moderno se fundamentarán en la recuperación de valores que ha hecho a esta empresa una de las más exitosas y conocidas no sólo a nivel nacional sino internacional.



Ángel Fernández Ceballos comentó que los alumnos conocerán desde cómo se hace un café hasta el trabajo en mostrador, servicio de anaquel, servicio a domicilio y todos aquellos elementos que conforman el funcionamiento de la empresa.



Para el Gran Café de la Parroquia el aprendizaje que los jóvenes obtendrán radica en ampliar su perspectiva de vida, aquella que va más allá de tratar con personas a través de una pantalla.



“Queremos que miren al horizonte, no al teléfono, el mirar al horizonte conlleva a poder absorber las cosas que hoy tenemos reales en la vida y aplicarlas a lo virtual”, dijo.