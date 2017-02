Solicitarán hoteleros veracruzanos organismo de promoción turística

El sector de servicios y turismo solicitará la creación de un organismo de promoción turística que no represente gastos injustificados como los que generaba la Oficina de Visitantes y Convenciones, declaró Sergio Lois Heredia, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Veracruz.



Lois Heredia especificó que la OVC generaba gastos a destinos que no se encontraban dentro del turismo que atrae el estado de Veracruz y por ello los gastos no estaban debidamente justificados.



Además, mencionó que este nuevo organismo que plantearán ante el Congreso del Estado de Veracruz podría operar en la promoción del destino con el 5 por ciento de los recursos que sean recaudados del impuesto del 2 por ciento al hospedaje.



“Nosotros tenemos un 80 por ciento de turismo nacional y un 20 por ciento de turismo internacional y la Oficina de Visitantes y Convenciones anterior gastaba demasiados recursos en promocionar a Veracruz en ferias en Berlín o en Madrid que es turismo que no nos cae a nosotros, no estaba 100 por ciento justificado.



“Sí se quiere crear un organismo parecido pero muchísimo más austero que lo que era la OVC donde el presupuesto anual no exceda el 5 por ciento de los recursos que se recauden del 2 por ciento al hospedaje”, detalló.



La iniciativa del sector hotelero podría ser presentada en un periodo extraordinario en el Congreso Local en el primer cuatrimestre del año. Aproximadamente entre los meses de marzo y abril.



El comité técnico podría estar integrado por 10 personas, explicó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Veracruz.



Siete de los integrantes pertenecerían a cada una de las zonas turísticas del estado de Veracruz y los otros tres lugares serían ocupados por funcionarios estatales.



“Por parte de la iniciativa privada se requiere un representante de cada una de las zonas turísticas del estado, en este caso somos siete y del sector público se pretende que exista un representante de la Secretaría de Turismo, representante de Sefiplan y un integrante del consejo de Promoción Turística de México”, comentó.