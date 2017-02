Restauranteros incrementaron sus costos: Canirac

El 20 por ciento de restauranteros en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río incrementó los costos en la carta derivado del incremento al precio de las gasolinas, autorizado el 1 de enero del 2016.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Daniel Martín Lois, informó que los aumentos fueron de entre 8 y 15 por ciento.



De los 300 afiliados que tiene la Canirac en la zona sólo 60 de ellos incrementaron el costo de los alimentos, respondió Martín Lois.



El presidente de Canirac especificó que a pesar de que han intentado mantener los costos de los alimentos, y de que la mayoría de los restaurantes se ha mantenido, el aumento en los insumos ha orillado a algunos de ellos a aumentar los costos en la carta.



Además dijo que este podría ser el único aumento de precios en la carta durante el 2017 dependiendo del movimiento económico nacional.



“Lo que ha presentado la cámara entre sus agremiados es que en medida de lo posible no incrementaran la carta para no afectar al consumidor final pero, bueno, cada quien tiene su negocio propio.



“Por lo pronto yo creo que el que la haya realizado yo creo que va a ser la única que haga en el año si no se encuentran otras situaciones como el alza de combustible de nuevo”, explicó.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados precisó que los negocios de este giro que incrementaron sus precios son los ubicados en la zona de playa.



Martín Lois enfatizó que hasta el momento el incremento en los insumos, derivado del alza en los combustibles, no ha afectado a la plantilla laboral a pesar de que enero fue un mes complicado para el sector.