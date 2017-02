Pide Videgaray a Tillerson respeto para los mexicanos

El canciller mexicano, Luis Videgaray, pidió este miércoles a su par estadounidense, Rex Tillerson, respeto a los mexicanos, en el marco de la primera reunión que tuvieron en Washington.



En este primer encuentro, además, acordaron reunirse pronto en México para encontrar "soluciones a las diferencias" entre ambos gobiernos.



Videgaray también se reunió con el secretario estadounidense de Seguridad Interior, John Kelly, al que expresó "la voluntad de México de seguir colaborando con Estados Unidos en diversos temas de interés para ambos países, siempre bajo el principio de respeto absoluto a la soberanía nacional", de acuerdo con un comunicado de la cancillería mexicana.



Las reuniones se registraron en medio de la peor crisis diplomática en décadas por el muro fronterizo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere erigir e insiste en que debe pagar México.



"Es evidente que la relación (bilateral) atraviesa por un momento de definición y el gobierno de México no cesará en tener un ánimo absolutamente positivo, constructivo para lograr buenos acuerdos, siempre y cuando sea en un marco de respeto a los mexicanos", dijo Videgaray a la radioemisora Radio Fórmula al hacer un recuento de que lo habló con Tillerson.



También con Kelly, el canciller mexicano insistió en la "importancia que tiene el respeto a los derechos humanos y civiles de los connacionales que radican en Estados Unidos", prosiguió el comunicado de la cancillería.



Videgaray dijo que la próxima reunión de trabajo con Tillerson se llevará a cabo en México en "las próximas semanas".



Tillerson y Videgaray reiteraron además "el compromiso de ambas naciones de continuar trabajando para encontrar soluciones a las diferencias existentes, que han sido públicas y notorias", apuntó la cancillería en su comunicado.



Las relaciones entre los dos vecinos se tensaron marcadamente desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, a raíz de su plan de construir un muro en la frontera con México de 3.200 kilómetros.



La creciente tensión llevó a las partes a cancelar una visita agendada del presidente Enrique Peña Nieto a Washington.



Tras sus reuniones en Washington, Videgaray dijo que por lo pronto no se volvió a programarse tal encuentro.



Hace dos semanas, durante otra visita a Washington, Videgaray había descartado de plano cualquier posibilidad de que México pague por el muro, y afirmó que el asunto "no es negociable".



Los dos países, sin embargo, decidieron reducir la tensión. Trump y Peña Nieto mantuvieron una larga conversación telefónica y acordaron limitar el tono de sus declaraciones públicas para dar preferencia a los canales diplomáticos.