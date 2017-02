Si Fidel Kuri no paga los impuestos municipales, se clausurarán las taquillas del estadio: MAYM

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-08-20:49:35 Redacción Foto de http://espndeportes.espn.com

El alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez advirtió que si el club Tiburones Rojos de Veracruz no cumple con el pago de impuestos municipales, el Ayuntamiento clausurará las taquillas del estadio Luis 'Pirata' de la Fuente.



El funcionario explicó que el dueño del equipo, Fidel Kuri Grajales, se ha negado a cubrir los impuestos estipulados en el Código Hacendario Municipal, el cual establece que se debe pagar con base en el boleta vendido.



"Él no quiere pagar lo que corresponde. El Código es muy claro y dice que se debe pagar por cada persona que ingresa al evento o al partido, eso representa una recaudación de unos 120 mil pesos, pero sólo quiere dar 60 mil pesos mensuales porque siente que merece trato preferencial", dijo.



Yunes Márquez afirmó que el gobierno local no solapará las acciones del club de fútbol, dado que durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa fue beneficiado con el comodato de la marca y el estadio, así como el pago de un subsidio estatal.



"Quiere todo gratis y las cosas no son así. Nosotros ponemos la recolección de basura, el alumbrado, la seguridad y el apoyo de tránsito (...) ya está advertido que si no paga, se clausura la taquilla", insistió.



El presidente municipal expresó que la ley hacendaría se aplicará aún cuando esté en puerta la realización de un partido, pues detalló que la Federación Mexicana de Fútbol ya está notificada.



"La Federación lo sabe y no hay pretextos. No es un asunto de politizar, la ley está para cumplirla y no se darán tratos preferenciales (...) tampoco permitiremos chantajes u otras situaciones", agregó.



El próximo partido de los Tiburones Rojos en el estadio Luis de la Fuente está programado para el viernes 17 de febrero contra Tigres. De no solventar los impuestos municipales, al juego de fútbol sólo tendrían acceso los aficionados que compraron bono.