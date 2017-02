Padres toman secundaria en Córdoba; exigen maestros

Sofia Dorantes/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-08-20:38:18 Córdoba Padres de familia de la Escuela Secundaria General Número 2, “Jorge Cuesta Porte Petit”, demandan a las autoridades educativas estatales la asignación de seis maestros en Córdoba

Padres de familia de la Escuela Secundaria General Número 2, “Jorge Cuesta Porte Petit”, demandan a las autoridades educativas estatales, federales, al Gobierno del Estado y así como a autoridades federales, la asignación de seis maestros, porque la falta de clases de varias materias afectan a los 1170 alumnos que conforman la población estudiantil.



Tras tomar las instalaciones del plantel, bloquear la avenida frente a la escuela, la Sociedad de padres de familia que preside Eliseo Illescas Gómez, se mantuvo firme en su movimiento, al informar que han enviado en repetidas ocasiones cartas a las autoridades escolares para que se cubran las plazas que están acéfalas en las materias de Inglés, Trabajo Social, Geografía y otras asignaturas estatales.



Desde el inicio del ciclo escolar 2016-217 los alumnos no han tenido clases de las materias mencionadas, por lo que los padres dijeron que no están dispuestos a seguir esperando a que sean atendidas sus demandas, por ello tras el paso de las horas, los manifestantes se dirigieron la tarde del miércoles al cruce de la calle 10 y avenida 20, donde se unen la colonia Carranza con los filtros para bloquear las vialidades.



Otras colonias afectadas por el bloqueo fueron Los Cerezos, Cafetales, La Luz Palotal, San Isidro Palotal, San Rafael Calería, Toxpan, pues la vía de comunicación conecta a varias comunidades y fraccionamientos.



Eliseo Illescas aseguró que no dejaran libre el plantel hasta que la Secretaría de Educación de Veracruz asigne a los profesores para que cubran las plazas disponibles, pues desde hace seis meses no han tenido respuesta positiva, pese a que han viajado a la ciudad de Xalapa a realizar la petición no han sido atendidos por ninguna autoridad de la Secretaría de Educación de Veracruz aseguró.