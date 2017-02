En partido amistoso, México se enfrenta contra Islandia en Las Vegas Tweet México vs Islandia se enfrentan en partido amistoso este miércoles 8 de febrero en el estadio Sam Boyd de Las Vegas, Nevada. Ciudad de México - 2017-02-08 20:30:04 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-08-20:32:42 Redacción Foto tomada de Twitter México vs Islandia se enfrentan en partido amistoso este miércoles 8 de febrero en el estadio Sam Boyd de Las Vegas, Nevada.



El equipo mexicano de fútbol inicia sus actividades en 2017 en un partido amistoso que sirve de preparación para los compromisos oficiales que tendrá el Tri este año: Copa Confederaciones, Copa Oro y el hexagonal clasificatorio de la CONCACAF.



Los convocados por el técnico de la Selección Mexicana de fútbol son todos provenientes de equipos de la Liga MX, a excepción de Giovani dos Santos del LA Galaxy, debido a que no es fecha FIFA.



El equipo de Islandia sorprendió en la pasada Eurocopa 2016 , en la cual tuvo su primera participación en el torneo de selecciones del viejo continente. Los islandeses lograron eliminar a la selección de Inglaterra en los octavos de final y colarse a cuartos, donde fueron eliminados por Francia.



Con información de https://deportes.terra.com.mx/futbol/internacional/mexico-vs-islandia-en-vivo-las-vegas-2017-tdn-televisa-azteca-deportes-partido-amistoso-hoy-miercoles-8-de-febrero,900146fa44bbdbdbf161e089a3d6eb76zbm0i1uu.html Facebook

Deja tu comentario