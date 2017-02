Refuerzan distribución del vital líquido en Agua Dulce

Miguel Ángel Rodríguez/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-08-17:57:50 Agua Dulce A través de la dirección de Obras Públicas, se distribuye agua en las colonias que lo requieren

El gobierno municipal, reforzó el programa de distribución de agua a las familias que habitan en las colonias donde no hay infraestructura hidráulica.



El director de Obras Públicas, Agustín González Córdoba, informó que por instrucciones del alcalde, Daniel Martínez González, se reforzaron estas acciones, debido que es en ésta temporada, cuando el consumo del vital líquido se incrementa.



Indicó que en promedio, a la semana reparten más de 40 mil litros de agua en la colonia Los Pinos, beneficiando de manera directa a más de una veintena de familias.



Destacó que debido a que estos trabajos lo realizan de manera periódica, las familias beneficiadas ya no tienen que estar “acarreando” el líquido, toda vez que el abasto les garantiza que realicen sus actividades de limpieza y aseo personal.



En cuestión de minutos, los contenedores de agua de las casas son surtidas, debido que las cuadrillas, cuanta con los equipos de abastecimiento para realizarlo de manera rápida y eficiente.



González Córdoba, enfatizó que cumplen con un estricto programa para atender a las familias, pero subrayó que se rediseñaran nuevas rutas de distribución, debido que es en la temporada de “sequía” donde otros sectores resultan afectados.





SE MANIFIESTAN



Un total de ocho personas, se manifestaron durante la inauguración de la construcción de pavimento hidráulico en la avenida Adolfo Mateos de la colonia El Muelle, obra que beneficia de manera directa a más de un mil 200 personas.



Los inconformes, ligados al ex comité de Morena, mismo que respaldan la “candidatura” del veterinario Alejandro de la Mancha Gasca, gritaron palabras altisonantes faltando el respeto a los representantes de la entidad municipal, a pesar que en el evento se encontraban niños de una escuela de preescolar y adolescentes de una secundaria.



Se manifestaron porque el circuito de tres calles no estaba concluido, pese a que se les informó que la inauguración de este miércoles seria en su primera etapa, siendo las demás arterias abiertas en los próximos días.



El reclamo concluyó con el cierre al paso del vehículo donde viajaba el alcalde Daniel Martínez González, una persona que fue identificada como “Chucho”, hermano del secretario de jóvenes de Morena, José Ramón Pérez, se interpuso en el paso del carro oficial e incluso, en la grabación que circuló en redes sociales, se observó como ordena a la persona quien graba, para que se acerque y documente el hecho.



La falta de capacidad política de las personas que respaldan la “candidatura” de Alejandro de la Mancha, fueron criticados por los mismo pobladores y fundadores de la colonia, toda vez que luego de 45 años, el alcalde Daniel Martínez González encabezó las gestiones para que se realizara ésta obra histórica.