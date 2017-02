Alcaldes serían denunciados por desvío de recursos

Luego de conocer que no pudieron solventar o reintegrar el dinero derivado de las observaciones de la Cuenta Pública del 2015, 14 alcaldes y que podrían enfrentar denuncias penales por presunto desvíos de recursos, el diputado Juan Manuel de Unanue Abascal, señaló que una vez sean notificados, tendrán 10 días para devolver el dinero faltante.



Los municipios de Agua Dulce, Banderilla, Castillo de Teayo, Chinameca, Coatepec, Cosamaloapan, Cotaxtla, Ignacio de la Llave, Jamapa, Sochiapan, Soledad de Doblado, Tlaltetela, Tlilalpan y Uxpanapa, ya fueron notificados de esta resolución y cuentan con 10 días a partir del lunes para presentar pruebas a su favor, precisó el presidente de la Comisión de Vigilancia del congreso local, el panista Juan Manuel de Unanue Abascal.



“A partir de que sean notificados los ayuntamientos que no pasaron la fase de solventación, es decir, no solventaron ni reintegraron los recursos de la Cuenta Pública 2015, a partir de ser notificados tienen 10 días para presentar el recurso de reconsideración y tienen reintegrar el dinero, porque ya pasaron dos fases.”



A decir del legislador panista, aclaró que existe otra vía alterna para los alcaldes “si no meten un recurso de reconsideración pueden meter un juicio de nulidad, pero este tema ya no es administrativo, es judicial e inmediatamente el Órgano de Fiscalización tendrá que denunciar”.