Buscan retomar negociaciones para resolver problema en Tarimoya

El representante legal de Ana Carreto, Octavio Mijares Alonso, propuso que con mediación del ayuntamiento de Veracruz se retomen negociaciones para resolver el problema legal de habitantes de Tarimoya.



El martes de esta semana varias familias fueron desalojadas de un predio que adquirieron hace años a través de Ana Carreto, porque no terminaron de pagar pero según él, al pasar el tiempo el caso prescribió y ya no procedía ese hecho.



Recordó que el conflicto se generó en el año 2000 con una demanda civil por incumplimiento de contrato de compra-venta, y finalmente se realizó la acción legal en favor del propietario Francisco Pineda García.



“Lo pierde la asociación representada por doña Ana, se llama Lomas de Tarimoya. Lo que establece el resolutivo del juez es el desalojo. Se cumple la nulidad del contrato, el desalojo no.



“El año pasado en noviembre lo reactivan a través de una diligencia diciendo que deberían cumplir con la sentencia de hace casi 15 años y el juez dice que sí, cuando ya había prescrito la acción legal”, remarcó Mijares Alonso.



Aclaró que cuando se hizo el juicio los habitantes habían pagado a la propietaria el 80 por ciento del valor de cada predio, más intereses.



“Lo que pasa es que quedó un pedazo de deuda que ya la gente no pudo cumplir, pero la gente sí estaba cumpliendo y ya no se dio la oportunidad de renegociar el adeudo”, subrayó.



NEGOCIAR



El representante indicó que a estas alturas nada se resuelve con lamentos y lo que procede es iniciar acciones, promover un juicio civil o un amparo cada quién en lo individual, pues la asociación ya no puede hacerlo en forma colectiva.



Dijo que de 125 familias se salió la mayoría y sólo se quedaron como 16. Sin embargo las que salieron siguen ahí mismo o muy cerca, en casa de familiares.



“Creo que la gente sigue en la mejor disposición de renegociar y pagar los lotes a un precio accesible. Se ha oído que la gente está dispuesta a pagar 80 mil, 90 mil pesos por lote, no los 120 mil pesos, y que les den plazos para el pago.



“La mayoría de la gente son madres solteras que no tienen manera de pagar grandes cantidades”, resaltó Mijares Alonso.



Reiteró la importancia de que las posibles negociaciones se hagan con la mediación del ayuntamiento de Veracruz y abordar el problema desde una perspectiva social.