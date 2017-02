Causaron daño patrimonial de casi 42 mdp a Veracruz 14 municipios; no comprobaron Cuenta Pública 2015 Tweet No lograron solventar su presunto daño patrimonial de la cuenta pública 2015, un total de 14 municipios. Los servidores o ex servidores públicos no solventaron o solventaron parcialmente las observaciones de daño patrimonial Xalapa - 2017-02-08 13:04:54 - Rosalinda Morales / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO No lograron solventar su presunto daño patrimonial de la cuenta pública 2015, un total de 14 municipios. Los servidores o ex servidores públicos no solventaron o solventaron parcialmente las observaciones de daño patrimonial, el cual lo constituye un daño patrimonial por la cantidad de 41 millones 955 mil 257 pesos con 97 centavos. Al concluirse las fases de solventación, tienen un plazo para devolver el dinero a las arcas municipales, o serán denunciados penalmente por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).



Otros 26 municipios sí solventaron algunos con documentos, otros reintegrando recursos a sus arcas municipales, sus faltantes.



En tanto los que deben devolver el dinero o ser denunciados porque no solventaron la fase administrativa, es decir, no pudieron comprobar con documentos dónde dejaron el dinero que no ejercieron, son los Entes los siguientes:



Agua Dulce con un daño patrimonial por 5 millones, 677 mil pesos. Banderilla con 5 millones 454 mil pesos. Castillo de Teayo con 723 mil 779 pesos.



Chinameca con un millón 120 mil pesos, Coatepec, 15 millones 63 mil pesos. Cosamaloapan 5 millones 457 mil pesos, Cotaxtla 759 mil pesos. Ignacio de la Llave 689 mil pesos.



El municipio de Jamapa, 973 mil pesos debe devolver, Sochiapa 838,758.85.



Soledad de Doblado, un millón 622 mil 35 pesos con 61 centavos.



Tlaltetela debe reintegrar 564,987.54. Municipio Tlilapan 405 mil 986 pesos con 84.



El municipio de Uxpanapa con 612 mil 785 pesos.



Todo esto se deriva de la Segunda fase del Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio 2015, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 fracción II de la Ley número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado, se emitieron las resoluciones respectivas, las cuales fueron notificadas a los servidores y ex servidores públicos de 40 entes fiscalizables municipales.



De las resoluciones dictadas, 26 entes fiscalizables sí lograron solventar el daño patrimonial que les fue señalado.

