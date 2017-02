No sale Arturo Bermúdez de Pacho Viejo Tweet Pese a que desde la mañana de este martes, se corrió el rumor de que el ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita había sido favorecido con un amparo federal para enfrentar el proceso legal en libertad, hasta las 21:00 horas de este martes el ex funcionario duartista seguía recluido en el penal de Pacho Viejo Xalapa - 2017-02-07 21:10:45 - Gerardo Enríquez / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-02-07-21:11:18 Xalapa Pese a que desde la mañana de este martes, se corrió el rumor de que el ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita había sido favorecido con un amparo federal para enfrentar el proceso legal en libertad, hasta las 21:00 horas de este martes el ex funcionario duartista seguía recluido en el penal de Pacho Viejo.



Al mediodía familiares cercanos de Bermúdez Zurita ingresaron a las instalaciones penitenciarias con cobertores y ropa para el ex funcionario, que se encuentra recluido en un modulo de seguridad ante el temor de que sufra un ataque en su integridad física, por su cargo de ex Secretario de Seguridad Pública en el sexenio pasado.



Desde temprana hora reporteros de diversos medios de comunicación se apostaron en las afueras del penal de Pacho Viejo a la espera de la salida de Bermúdez Zurita, mientras las versiones de que un Juez Federal había concedido un amparo indirecto para que el ex jefe policiaco siguiera su proceso en libertad, corrían por redes sociales y diversos medios.



Familiares del detenido se negaron a dar entrevistas y pidieron se respetara su privacidad.



Por la noche, la titular de la Sala 4 de Juicios Orales, Verónica Portilla Suazo quien lleva el proceso legal contra Bermúdez Zurita por los delitos de enriquecimiento ilícito, abandonó las instalaciones del Juzgado junto con su Secretario de la Sala y se negaron a dar cualquier tipo de información al respecto.



La que si accedió a hablar brevemente con los medios de comunicación fue la señora Albina Arroyo, esposa del líder de los 400 Pueblos César del Ángel, quien este martes acudió a Pacho Viejo, acompañada de su nieta para visitar a su familiar, al salir se paró a hablar por un minuto con los reporteros y dijo que César se encontraba bien de salud y confiado en que con un amparo federal pueda recobrar su libertad en los próximos días.

