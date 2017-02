Esclarece FGE desaparición de 19 personas

Derivado de la efectividad del programa Alerta Amber Veracruz y como resultado de la oportuna implementación de protocolos de actuación especializados en búsqueda de personas, desplegados por agentes de la Policía Ministerial, adscritos a diversas regiones del estado, 15 menores de edad y cuatro adultos reportados como desaparecidos en fechas recientes, fueron localizados sanos y salvos.



En la ciudad de Xico, la menor Michell Denisse Benítez Desceano, oriunda de Fortín, de 11 años de edad, fue localizada luego de ser reportada la desaparición por su madre, en la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) de esa demarcación judicial, ante el Fiscal Investigador de esa ciudad, refirió haberse alejado de su domicilio de manera voluntaria para trasladarse a la ciudad de Orizaba y posteriormente regresar a su lugar de origen. Por su localización, fue desactivada la Alerta Amber-Ver 16/2017.



A su vez, la desaparición de la menor Hortencia Juárez Martell, fue esclarecida por la Fiscalía Regional de la zona centro-Xalapa, luego de que la adolescente de 14 años fuera ubicada en el municipio de Jalacingo; en consecuencia, fue desactivada la Alerta Amber-Ver 11/2017.



En otra acción, Héctor Valerio Martínez López, quien cuenta con 11 años de edad, fue localizado en la ciudad de Córdoba, luego de que el 6 de febrero del año en curso fuera reportado como no localizado por sus familiares. El niño, dijo ante la autoridad ministerial haberse trasladado a la localidad El Porvenir, del mismo municipio, con la intención de visitar a unas amistades; luego de constatar su buen estado de salud, la Alerta Amber-Ver 17/2017 fue cancelada.



En Tlapacoyan, la adolescente Cristel Amizandahí Martínez García, de 16 años de edad, fue encontrada sana y salva por elementos de la Policía Ministerial adscritos a la zona centro-Xalapa, luego de la activación de un protocolo especializado en búsqueda de personas; posterior a su ubicación, fue presentada ante el Fiscal Investigador de ese Distrito Judicial y se desactivó la Alerta Amber-Ver 12/2017.



La niña de 12 años de edad, Mariana Ortiz López fue ubicada en el municipio de Álamo, a menos de 48 horas de haberse activado la Alerta Amber Ver 10/2017, luego de que la menor saliera de su vivienda sin dar aviso a sus familiares; al ser encontrada, fue cancelada la referida cédula de búsqueda.



En la localidad El Faisán, municipio de Paso de Ovejas, fue esclarecida la no localización de V.D.C.M., luego de que fuera ubicado por elementos ministeriales adscritos a la Delegación Veracruz; la indagatoria correspondiente fue concluida por el Fiscal Investigador de la ciudad de Cardel.



Por otra parte, en la ciudad de Minatitlán, una joven de 16 años de edad, identificada con las iniciales A.J.G.B., fue ubicada en perfecto estado de salud por efectivos ministeriales pertenecientes a la zona sur-Coatzacoalcos. Ante la autoridad ministerial refirió haberse alejado de su vivienda de manera voluntaria con el propósito de visitar a una amistad.



En la calle Guadalupe Victoria de la misma ciudad, un adulto identificado como J.M.M.P., quien cuenta con 42 años de edad, fue localizado por los elementos ministeriales y la indagatoria correspondiente fue esclarecida en la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) de esa demarcación judicial.



En la calle Plutarco Elías Calles de la ciudad de Cosoleacaque, una menor de edad, identificada con las iniciales A.A.L., fue encontrada por elementos de la misma zona judicial, luego de que en fecha reciente fuera reportada su desaparición; la Carpeta de Investigación correspondiente fue finalizada por la autoridad ministerial.



A su vez, en la calle Abasolo de la colonia Ampliación Vicente Guerrero de la ciudad de Xalapa, fue localizado un adulto de 40 años de edad, identificado con las iniciales A.L.M., quien dijo ante el Fiscal Investigador haber salido de su domicilio de manera voluntaria el pasado 20 de enero del año en curso.



En la calle Avestruz, del fraccionamiento Lomas Verdes de la misma ciudad capital, fue esclarecida una Carpeta de Investigación iniciada por la desaparición de un joven de 20 años de edad, identificado con las iniciales E.M.F., quien salió de su domicilio voluntariamente.



Luego de la implementación de diferente dispositivo de búsqueda y localización de personas, una adolescente xalapeña, de identidad reservada, identificada con las iniciales E.M.V., de 13 años de edad, fue ubicada sana y salva en la ciudad capital; ante la autoridad ministerial dijo haberse trasladado a la Ciudad de México durante su ausencia y la Carpeta de Investigación correspondiente fue esclarecida.



En la calle Guerrero de la colonia San Juan de la misma ciudad, un adulto de 38 años de edad, identificado como J.C.C.L., fue ubicado en buen estado de salud. Al ser presentado ante la autoridad ministerial, dijo haberse alejado de su domicilio para reunirse con sus amistades; al comprobar los hechos, el fiscal Investigador finalizó la Carpeta de Investigación iniciada por su desaparición.



Autoridades ministeriales de la UIPJ ubicada en ese distrito judicial, finalizaron una Carpeta de Investigación, luego de la localización de una menor identificada con las iniciales A.M.J.M., de 16 años de edad, quien fue ubicada cuando deambulada sobre la carretera federal Nautla-Tlapacoyan.



En la localidad El rincón Mixquiapan del municipio de Jalacingo, un menor identificado con las iniciales J.C.G., de 17 años de edad, fue localizado sano y salvo por elementos ministeriales adscritos a la zona centro-Xalapa y dijo ante la autoridad ministerial haber salido de su vivienda voluntariamente desde el pasado 5 de febrero del año 2015, para trasladarse de manera permanente a la ciudad de Veracruz, en compañía de una amistad.



En la localidad El Chico, el menor de iniciales F.J.G.L., de 16 años de edad, fue encontrado en perfecto estado de salud sobre la calle 16 de Septiembre, por elementos ministeriales de la Delegación Xalapa; el adolescente manifestó haberse alejado de su domicilio motivado por un problema de índole familiar, lo cual fue asentado en la indagatoria correspondiente, misma que fue concluida.



La adolescente identificada como R.A.M., quien cuenta con 14 años de edad, fue encontrada deambulando en la calle 16 de Septiembre de la localidad Baxtla, perteneciente al municipio de Coatepec, por lo que la indagatoria iniciada por su no localización, fue concluida por la autoridad ministerial.



En la avenida del Paraíso de la reserva Tarimoya de la ciudad de Veracruz, una adolescente de 16 años y un niño de un año de edad, respectivamente fueron localizados por elementos ministeriales adscritos a la delegación Veracruz, quienes presentaron a ambos ante la autoridad ministerial; la joven refirió haberse ausentado con su menor hijo, motivada por una oportunidad laboral; ante estos hechos, la indagatoria correspondiente fue finalizada por la Fiscal Investigadora.



Personal Ministerial especializado valoro física y psicológicamente a las 19 personas localizadas, sin encontrar daño alguno.