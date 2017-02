Recuerdan a Leonor Sánchez tras 80 años de sus asesinato

Al cumplirse el 80 aniversario del asesinato de la señorita Leonor Sánchez, quien fue muerta luego de asistir a una misa para pedir por la apertura de templos y la reanudación de cultos, lo que finalmente provocó se reabrieran los templos en el estado, se celebró una misa en la catedral de Orizaba.



La homilía fue encabezada por el obispo Eduardo Cervantes Merino, quien refirió que hace 80 años se vivió una situación de atropellos y persecución en contra de quienes profesaban la fe católica.

Recordó que en ese entonces, a escondidas se celebraba la Santa Misa, y esto no debe ser motivo de olvido, pues los seres humanos tienen mala memoria y hoy no se acuerdan ya esos tres años de persecución.



Señaló que en ese entonces las leyes absurdas llevaron a cerrar los templos porque los católicos eran acosados por el gobierno, tanto laicos como sacerdotes, como frutos de la llamada Revolución, que creó un pensamiento antireligioso que tuvo repercusiones al imponer por parte de quienes gobernaban, ideologías que atentaban contra la libertad de

culto y de conciencia.



Comentó que en ese contexto, en donde el gobernador ponía a un sacerdote o ministro por cada 100 mil habitantes, la señorita Leonor se destaca como una auténtica heroína de la fe.



La señorita Leonor, recordó, era catequista, una joven de 20 años, hija de obreros, y a través de su martirio dio testimonio de fe y valor en la región.



Relató que ni siquiera había terminado la misa a la que asistía la señorita Leonor y muchos otros cuando fue interrumpida y comenzó la persecución, tocándole a ella un balazo de la policía que la hirió de muerte mientras intentaba proteger los objetos sagrados.



Esa muerte, dijo, fue un abuso de poder y un absurdo, pero fue la ocasión para otra vez se recobrara lo que se quería impedir: la manifestación de la fe, y recuperar así lo que estaba reprimido.

Agregó que como ella, se deben recuperar las historias de salvación y de fe, pues hubo muchos sacerdotes y ciudadanos que fueron encarcelados por ese abuso de poder que buscaba apagar las expresiones que son semilla de los cristianos.



En vez de apagar su luz, destacó, la señorita Leonor se hizo guía de la historia de la salvación en la región, como mártir, y por ello no se les debe olvidar, aun si no está en los libros canónicos de manera oficial, pero sí parte de los testimonios locales.



El obispo resaltó que hoy las leyes también van en contra de las necesidades del pueblo con la aprobación del aborto, la eutanasia y otras que no garantizan la eliminación de la pobreza ni la mejora de la vida de los mexicanos, y hoy, como hace 80 años, la familia sigue estando amenazada, de ahí que sea necesario, siguiendo el ejemplo de la señorita Leonor, mantenerla.