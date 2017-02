Diputados del PRI, contra la propuesta de MAYL

Los diputados de la bancada del PRI en el Congreso del estado afirmaron que no se puede aprobar tal y como está la propuesta que realizó el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, para reestructurar la deuda pública que heredó su administración.



Así, en conferencia de prensa los integrantes de este grupo legislativo demandaron a las demás fracciones una revisión “real” para realizar las modificaciones pertinentes a la propuesta del Ejecutivo.



Al respecto, señalaron que tal y como está planteada la iniciativa esta no se ajusta a la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios.



Por esta razón a nombre de su bancada, el coordinador, Juan Nicolás Callejas Roldán, señaló que la propuesta no debe de ser aprobada “fast track”, tal y como lo propuso este martes el grupo legislativo del PAN, quienes propusieron que el proyecto se discutiera el próximo 9 de febrero.



El diputado local agregó que el plazo que se definió en la sesión de la Diputación Permanente de este viernes, en la que se fijó el 28 de febrero para celebrar la sesión extraordinaria en la que se discutirá el dictamen por el pleno, será suficiente para analizar y definir los términos de la reestructuración.



“Sería una irresponsabilidad aprobar la propuesta sin analizarla, discutirla y consensuarla, a fin de que lo que se llegue a autorizar no genere un mayor quebranto a la hacienda pública estatal”.



Callejas Roldan agregó que la iniciativa de Yunes Linares tampoco especifica el destino de los recursos que se obtendrían al liberar fondos federales que sirven como fuente de pago o garantía de diversos créditos contraídos, de ahí que tiene que modificarse.



“Esto resulta incomprensible cuando existe una deuda considerable con los 212 ayuntamientos de la entidad, que han visto rezagadas sus inversiones en obras públicas”.



Finalmente, subrayó que se tiene que transparentar el destino de los recursos que serán liberados con el esquema de refinanciamiento y reestructuración que se haga de la deuda pública estatal.



“Reiteramos nuestro respaldo a las acciones que beneficien a Veracruz. Lo hemos hecho sin miramiento de colores, ideologías y continuaremos haciéndolo siempre que no existan imposiciones de cualquier índole”, agregó el diputado priísta.