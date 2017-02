Denuncia veracruzana amenazas de muerte de su novio

Este martes, una mujer que presuntamente recibió golpizas y humillaciones por quien fuera su pareja sentimental, decidió romper el silencio ante las autoridades y denunció a quien fuera su pareja sentimental.



La señora Elizabeth Zamudio Vidaña acudió ante la Fiscalia Regional para levantar la voz contra quien fuera su novio, acompañada de sus abogados Jesús Ullóa Carreño y Carlos Alarcón Domínguez.



En la denuncia radicada bajo el expediente 315/2017, la agraviada manifestó que desde hacía tres años inició una relación con el denunciado Ovaldo A.P quien también era su jefe.



Señaló que la relación transcurría con normalidad, hasta que un día en 2015 fueron a casa de su tía, luego salieron a comprar bebidas y en el transcurso comenzó a golpearla en el rostro sin motivo.



Dijo que no se encontraba tan ebrio, pero la insultó diciéndole \\\"hija de tu puta madre cuidadito y andas de puta con algún cabrón, porque estas cachetadas con caricias para la putiza que te voy a dar\\\".



Luego de una semana le pidió perdón y le juró que jamás le volvería a levantar la mano, por lo que un tanto temerosa decidió disculparlo y seguir adelante, pero no cumplió su palabra.



Refirió que en 2016 se encontraba en casa de una amiga quien le aconsejó dejarlo, pero en ese momento Ovaldo le marcó, pasó por ella y nuevamente la amenazó además de golpearla.



Dijo que en esa ocasión, él no conforme con la golpiza que le propinó, la amenazó con matar a su familia si es que se atrevía a denunciarlo, por lo que decidió callar nuevamente.



Indicó que la última ocasión ocurrió el pasado 5 de febrero del presente, cuando ella estaba con su misma amiga y le exigió que se fuera a su casa porqur quería hablar con ella.



Una vez más, ni dos minutos pasaron cuando Ovaldo la metió a empujones a su casa, la volvió a golpear, a insultar y ahora la amenazó con asesinarla a ella, dijo Zamudio Vidaña.



Relató que luego de robarle su teléfono le dijo \\\"te aseguro que no tardas días y vas a aparecer muerta hija de tu puta madre\\\", por lo que pidió se aplique todo el peso de la ley.