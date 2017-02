Andrés Manuel ya no es considerado 'un peligro para México' por el 80 % sector privado, asegura Alfonso Romo

Alfonso Romo, coordinador del Proyecto de Nación 2018-2024 de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el presidente nacional de Morena ya no es considerado un “peligro para México”, y en ese sentido, agregó, 80% del empresariado ya no le teme.



“No te puedo decir que 100%, pero sí te puedo decir que es 80% para ser muy claros, en todos lados”, precisó en entrevista con Radio Fórmula, luego de lo cual destacó que el tabasqueño busca una austeridad republicana y que los empresarios inviertan su dinero en donde quieran.



El neoleonés, quien en días pasados afirmó que su relación con López Obrador ha sido de gran aprendizaje porque ha conocido mexicanos que viven realidades ajenas a la suya, dijo que después de analizar el libro del exjefe de Gobierno (“2018 la salida. Decadencia y renacimiento de México”), el equipo de trabajo elegirá las grandes prioridades y se comprometerán con la ciudadanía bajo la premisa de cero déficit y cero aumento de deuda.





Además, dijo, a finales de año deberán tener un bosquejo de lo que será la plataforma de campaña de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.



Sobre la propuesta de independencia energética a mitad del hipotético mandato del líder de Morena, admitió que es imposible, pero el equipo que trabaja en el Proyecto de Nación –apuntó– presentará una serie de propuestas racionales, informó Proceso.



Romo señaló que no sabe si hay calificadoras que han buscado un acercamiento con el excandidato presidencial, pero que él en lo personal ya se ha reunido con la banca mexicana.



Y afirmó que entre los planes de López Obrador no está subir el Impuesto Sobre la Renta a los más ricos, ya que lo que se busca es una austeridad republicana y que los empresarios inviertan su dinero en donde quieran, publicó Proceso.



