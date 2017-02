Políticas de EU no afecan movimiento en Puerto de Veracruz Tweet Las políticas implementadas en Estados Unidos no afectaron el movimiento de mercancía en el Puerto de Veracruz. Veracruz - 2017-02-07 15:31:35 - Laura Morales / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Las políticas implementadas en Estados Unidos no afectaron el movimiento de mercancía en el Puerto de Veracruz.



Jorge Homs Quiroga, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales, expresó que los intercambios se dan sobre todo con Europa, por lo que la expectativa es favorable para el 2017.



“Esas confusiones que está generando Estados Unidos con comercio exterior con México quiero comentar que no es de preocuparse porque lo que impactó a México fue el GATT ahora OMC, sin embargo, el tratado de libre comercio mejora algunos aranceles, elimina los aranceles que estaban de un 20 a cero por ciento cuando el GATT estaba del 100 al 20. Sin embargo, es momento para Veracruz porque tenemos acuerdos comerciales con Europa”.



Señaló que es momento de traer inversiones a Veracruz pues el tipo de cambio también constituye una oportunidad para encontrar nuevos nichos de mercado.



Recordó que el próximo año comienza la operación del nuevo Puerto de Veracruz por lo que es momento de aterrizar nuevos capitales.



“El 70 por ciento de lo que ingresa por Veracruz es de Europa, lo que más ingresa es el grano, agrícola y mineral, pero la tecnología y lo demás es Europa entre Alemania, Italia, España y Francia. Hay nichos de mercado muy bueno y hay que traer inversión de Europa para Veracruz”.



En el caso de Veracruz los productos que más se envían a Estados Unidos son: plátano, limón persa, café, carne, entre otros.



Puntualizó que se avecinan buenas oportunidades para la entidad por lo que se vaticina crecimiento.



Agregó que sociedad y gobierno deben propiciar la llegada de inversiones pues Veracruz se encuentra en su mejor momento. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario