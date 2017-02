Se atrasa la entrega-recepción del Registro Civil de Tuxpan Tweet Aunque se había dado a conocer de manera extraoficial que este martes se realizaría el cambio en el área del Registro Civil de Tuxpan, este no logró concretarse, ya que para que pudiera efectuarse la entrega-recepción es necesario que este tanto el funcionario entrante como el funcionario saliente, pero este último por actividades propias del cargo no se encontraba en el lugar Tuxpan - 2017-02-07 15:25:26 - Celenne González / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Celenne González/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-07-15:27:54 Tuxpan Este martes se realizaría la entrega-recepción Registro Civil en Tuxpan, este no se realizó debido a que el funcionario entrante como el saliente no se encontraban en el lugar Aunque se había dado a conocer de manera extraoficial que este martes se realizaría el cambio en el área del Registro Civil de Tuxpan, este no logró concretarse, ya que para que pudiera efectuarse la entrega-recepción es necesario que este tanto el funcionario entrante como el funcionario saliente, pero este último por actividades propias del cargo no se encontraba en el lugar





