5 municipios solicitaron convenios con SSP

Cerca de cinco municipios solicitaron convenios con la Secretaría de Seguridad Pública para obtener cierto porcentaje de la recaudación de multas aplicadas por las Delegaciones de Tránsito del Estado.



Luis Emilio Díaz Ibarra, director de Tránsito del Estado, precisó que algunos como Veracruz se encuentran en proceso de que les autoricen mientras que otros como Orizaba y Martínez de la Torre iniciaron los trámites.



Asimismo hay ayuntamientos que buscan administrar la corporación por considerar que habrá mayor viabilidad.



“Uno de ellos es Orizaba, Martínez de la Torre. No es municipalización, tienen un convenio, Xalapa por ejemplo para obtener el 50 por ciento de las infracciones y municipalización es Córdoba y Tlapacoyan”.



Afirmó que los dos procedimientos se concretarán pues son respaldados por la Secretaría de Seguridad Pública, además que los ayuntamientos están en su derecho de tener bajo su administración determinados servicios y organismos.



“Son cinco más dos que están en proceso de realizar un convenio, es Veracruz y no recuerdo el otro. Van por buen camino porque es atribución de la secretaría (Secretaría de Seguridad Pública) y no hay inconveniente en autorizarlo porque es atribución de los ayuntamientos tener su propio tránsito, limpia pública y policía”.



Sobre la verificación vehicular admitió que hay zonas del estado donde no hay hologramas pero la mayor atención se centrará en los automovilistas que tienen atrasadas varias revisiones a la unidad.



Recordó que el plazo vence en marzo pero recomendó no esperar a que concluya el periodo para acudir a los centros de revisión, además que los engomados están llegando de forma paulatina.



Finalmente dijo desconocer cuantos elementos de la Delegación de Tránsito de Veracruz regresaron a laborar luego de haber sido trasladados y concentrados en Xalapa; algunos renunciaron y otros están en proceso de investigación pero corre a cargo de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública.



“Delegados solo hemos cambiado alrededor de 6 o 7 delegaciones de 76 y vamos a seguir verificando. Es atribución del secretario de Seguridad Pública”.