Jugadores de los Patriots no quiere ir a la Casa Blanca

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-07-15:19:04 Houston foto tomada de:http://www.primerahora.com/deportes/otros/nota/jugadoresdelospatriotsnoquiereiralacasablanca-1204871/

Algunos se niegan a celebrar el campeonato del Super Bowl con Trump en la tradicional visita.



El tight end de los Patriots Martellus Bennett dijo que no le preocupa decepcionar al dueño del equipo Robert Kraft por no querer asistir al viaje de Nueva Inglaterra a la Casa Blanca como campeón del Super Bowl.



Bennett expresó luego de la victoria de los Patriots 34-28 sobre los Falcons el domingo que "no va ir" al tradicional "meet-and-greet' con el presidente. Será la primera visita de un monarca de la NFL a Washington desde que Donald Trump tomó el poder.



Las posturas de Trump han sido de mal gusto para varios atletas, provocando interrogantes sobre obviar o no el viaje mientras el nuevo presidente está al mando.



Pero Bennett recalcó que no le preocupa y cree que el equipo apoya lo que él quiera.

El defensive back y compañero de Bennett Devin McCourty también tiene en mente no pisar la mansión ejecutiva por Trump.



"La razón básica para mí es que no me siento aceptado en la Casa Blanca. Como un presidente teniendo muchas opiniones fuertes y prejuiciadas, creo ciertos tipos de personas se sentirán aceptadas y otras no", dijo McCourty a Time.com.



Kraft es un simpatizante de Trump y fue a la cena de celebración en Washington antes del día de toma de posesión.



Con información de: http://www.primerahora.com/deportes/otros/nota/jugadoresdelospatriotsnoquiereiralacasablanca-1204871/