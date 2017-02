Conforman un frente en EU contra Trump; 97 firmas se unen contra veto migratorio del presidente

Alcaldes fronterizos, estados y empresas de Estados Unidos se unieron en contra de la política migratoria de Donald Trump. Los condados le hicieron saber su descontento, a través de cartas.



Martín Cepeda, alcalde de Hidalgo, Texas, dijo a El Financiero que la frontera ya lo resiente y que la mayoría de los alcaldes están inconformes.



El temor entre los alcaldes de esta zona ya cuenta con argumentos, pues según Cepeda, en su ciudad ya se ha visto un impacto económico desde la entrada de Trump.



“Aquí lo que es el Valle del Río Grande, de Texas, le va a perjudicar mucho (la actitud de Trump)”, dijo Cepeda, quien estima que el comercio y ventas en la ciudad han bajado entre cinco y 10 por ciento en el último mes.



Washington y Minnesota pidieron a la Corte de Apelaciones dejar en suspenso el veto migratorio.



Noventa y siete empresas, en su mayoría tecnológicas, desde Apple hasta Zynga, presentaron un escrito legal en el que condenan la orden ejecutiva sobre inmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e intensifican la oposición del sector a la política migratoria.





El amicus curiae, o expediente informativo de terceros ajenos al caso judicial, fue presentado el domingo ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, y enfatiza la importancia de los inmigrantes en la economía y la sociedad.



97 companies, including @Apple, @facebook & @Microsoft, have just filed a friend-of-the-court brief opposing the travel ban. pic.twitter.com/Nsq12tgljT

— Brian Goldman (@briangoldman) February 6, 2017



Las compañías originalmente planeaban presentar el informe esta semana, pero aceleraron las gestiones después de otras querellas legales en objeción a la orden, según personas familiarizadas con el asunto.



Las empresas tecnológicas participantes incluyen a Airbnb, Facebook, Google, Intel, Netflix, Snap y Uber. También firmaron compañías desvinculadas del sector tecnológico, como Levi Strauss & Co. y el fabricante de yogur Chobani.



\"Los inmigrantes hacen muchos de los principales descubrimientos de la Nación, y crean algunas de las empresas más innovadoras y emblemáticas”, según el informe legal. “Estados Unidos ha reconocido por mucho tiempo la importancia de protegernos contra quienes nos harían daño. Pero lo ha hecho a la vez que ha mantenido nuestro compromiso fundamental de acoger a los inmigrantes, a través de crecientes revisiones de antecedentes y otros controles a personas que buscan entrar en nuestro país”.



Bloomberg informó con anterioridad que varias empresas tecnológicas, entre ellas Microsoft y Alphabet, planeaban firmar una carta abierta al presidente Trump en la cual expresaban su malestar acerca de la orden de inmigración y ofrecen ayudar a reparar ésa y otras políticas.







Con información de Valente Villamil/ Bloomberg/ Agencia

