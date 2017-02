Moreira no fue al Super Bowl invitado por Morena

El precandidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina acudió al Super Bowl, que se llevó a cabo en Houston, Texas, Estados Unidos e invitó al ex gobernador del estado, Humberto Moreira.



Días previos, el aspirante explicó que la invitación al priista Moreira fue un reto para ver si el ex mandatario estatal “se atrevía” a ir a Estados Unidos, en medio de las acusaciones que hay en su contra en Texas, por presunto lavado de dinero.



En un video, compartido a través de su cuenta de Facebook. Armando Guadiana lamentó, desde las gradas del estadio NRG, que Moreira no aceptará la invitación y mostró una fotografía con la silla vacía.



Los precios de las entradas a la final del futbol americano para el público fueron de entre dos 700 y 15 mil 500, dólares; es decir entre 320 mil 859 y 55 mil 890, pesos.En la grabación, Guadiana Tijerina también comentó que además de acudir al Super Bowl, aprovechó para visitar a su hijo.



El 18 de enero pasado, Armando Guadiana presentó su solicitud de registro como precandidato al gobierno de Coahuila, ante la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



En entrevista con este diario, el también empresario y consejero nacional de la Cámara Minera de México, señaló que no se afiliará a Morena, pero comulga con los preceptos de austeridad del partido liderado por Andrés Manuel López Obrador



CON INFORMACIÓN DE PUBLIMETRO



https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/02/06/precandidato-morena-coahuila-acude-super-bowl.html