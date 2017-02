Colisionan Chevys en Coatzacoalcos; 2 lesionados

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-06-19:09:17 Coatzacoalcos Destrozado quedó el Chevy azul que colisionó en la colonia Prócoro Alor

Dos personas lesionadas y más de 50 mil pesos en daños materiales dejó el brutal encontronazo registrado este lunes aproximadamente a las 17:55 horas en el cruce de Román Marín y Avenida Dos de la colonia Prócoro Alor, lugar donde el automóvil Chevrolet Chevy Pop modelo 2003, impactó de manera contundente su parte frontal contra la lateral media derecha del Chevy blanco modelo 2007, mismo que se proyectó contra la acera para quedar contra la barda de un domicilio.



Esto se generó cuando el Chevy azul de placas YKP1339 del estado de Veracruz, transitaba sobre Román Marín de poniente a oriente con velocidad inmoderada, por lo que al llegar al cruce con avenida 2, el conductor no respetó la preferencia de paso, por lo que impactó de lleno su parte frontal contra la lateral media derecha del Chevy blanco de placas YHU8947 que manejaba de norte a sur una señora.



Tras el fuerte impacto, el auto blanco dio un giro de más de 180 grados para cruzar los carriles contrarios y quedar sobre la acera en dirección opuesta a la que traía junto a la barda de un domicilio.



El conductor del Chevy se golpeó contra el parabrisas al no utilizar el cinturón de seguridad, siendo por ello que sufrió heridas en la cabeza que le sangraban profusamente, siendo necesario la presencia de una ambulancia de la Cruz Roja local para que brindara los primeros auxilios.



La conductora del Chevy blanco también quedó lesionada, recibiendo la atención de los paramédicos que acudieron a ese sitio, en tanto que policías estatales apoyaban con la circulación y el perito en turno de la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial tomaba conocimiento del encontronazo.



Por fortuna fue día feriado y no había clases en la escuela que se encuentra en ese mismo crucero, ya que por la hora en otra fecha podría haber generado algo verdaderamente grave.