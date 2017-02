No habrá desafuero fast track para Tarek: Congreso Tweet Mientras tanto, Juan Pablo Piña, secretario de la Sección Instructora dijo que se definirá si se le quita o no el fuero a Antonio Tarek Abdalá, ya que esto no será vía fast track. Ciudad de México - 2017-02-06 19:01:51 - Radio-Fórmula / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Tras solicitar la Fiscalía de Veracruz el desafuero del diputado federal priista Antonio Tarek Abdalá Zaad, uno de los extesoreros de la administración de Javier Duarte involucrado en el caso de las empresas fantasma, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, dijo que el plazo máximo para otorgar el desafuero es de 60 días.



En el espacio de Joaquín López Dóriga, se informó que el legislador Ramírez Nieto dijo que el plazo máximo son 60 días y que no se tratará de modificar, ni por ninguna vía ese proceso que ya dio inicio.



En estos momentos, el proceso está en la etapa en la que ya se le notificó al diputado Tarek Abdalá, y tiene siete días para presentar pruebas.



Mientras tanto, Juan Pablo Piña, secretario de la Sección Instructora dijo que se definirá si se le quita o no el fuero a Antonio Tarek Abdalá, ya que esto no será vía fast track.



Abundó Piña que la Sección Instructora no decidirá la culpabilidad o la absolución de quien fuera tesorero del gobierno de Veracruz durante el mandato de Javier Duarte, esto, respecto a los cinco delitos que le imputa la Fiscalía de Veracruz.



