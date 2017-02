Donald Trump ofrece a Gobierno de México apoyo en lucha contra el narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este domingo ayuda a su par de México, Enrique Peña Nieto, para enfrentar en forma conjunta el problema del narcotráfico.



“Tenemos que hacer algo sobre los cárteles. Hablé con él sobre eso. Yo quiero ayudar. Creo que él es un buen hombre, tenemos una buena relación, como probablemente la saben. Él parece muy dispuesto a recibir ayuda de nosotros”, indicó en la entrevista con la cadena Fox, difundida este día.



El mandatario argumentó que el problema que Peña Nieto enfrenta con los cárteles también “es un problema real para nosotros”, debido a que estos grupos criminales “están operando en nuestro país y están envenenando a la juventud de nuestro país”.



“Quiero a la gente (de México), realmente me gusta esa administración. Creo que él (Peña Nieto) es un buen hombre, nos llevamos bien, pero ellos tienen problemas controlando aspectos de su país, no hay duda de ello, y diría que las drogas y los cárteles de las drogas son el número uno”, precisó.



Al abordar durante la entrevista con el comentarista conservador Bill O\'Ralley el tema comercial, Trump dijo que “ahora mismo es bastante desfavorable. Ahora mismo estamos perdiendo empleos por México”.



“Tengo que decirte que le estoy dando la vuelta (a la salida de empleos). Tu lo has visto. Ford ha sido fenomenal”, indicó.



El mes pasado, la empresa de automóviles Ford anunció la cancelación de sus planes para invertir 600 millones de dólares para construir una planta armadora en el estado de San Luis Potosí, donde construiría sus autos modelos Ford Focus.



La empresa reveló además que crearía 700 empleos adicionales para construir vehículos eléctricos e híbridos en la planta que tienen en la comunidad de Flat Rock, en el estado de Michigan.



La decisión de Ford ocurrió luego de que durante semanas Trump criticó a la automotriz por su decisión de invertir en México y de transferir toda la producción de sus modelos pequeños a ese país.



Trump advirtió entonces a la automotriz General Motors que impondría “altas tarifas en la frontera” a los vehículos Chevy Cruze que fabricara en México y exportara a Estados Unidos.



Cuando O\'Ralley lo interrumpió para decirle que Ford tomó esa decisión debido a que él los intimidó y que la automotriz, como otras empresas, le tienen miedo, Trump rechazó esa noción indicando que estas querían hacer lo correcto, motivando que O\'Ralley cuestionara por qué no lo hicieron antes.



“Ellos hablaron con la gente equivocada. Ellos tienen que hacer lo que es correcto y están trayendo trabajos de regreso en Michigan, en Ohio, en Pensilvania, en todos los lugares que perdieron empleos. Creo que van a ver un enorme crecimiento de empleos en este país”, manifestó.



