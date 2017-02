Acuden miles a mitín de AMLO en Xalapa; ex militantes del PAN y PRD se unen a Morena

Alrededor de 4 mil asistentes acudieron al mitin de Andrés Manuel López Obrador en Xalapa, este domingo 5 de febrero, donde el dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), resaltó que es lamentable que en Estados Unidos el litro de gasolina cueste 11 pesos y aquí en Veracruz 16, el de magna, que es la más barata, siendo el país que la produce.



Previo al discurso del Andrés Manuel, el diputado federal, Cuitláhuac García anunció la adhesión de ex militantes panistas y perredistas a las filas de Morena en Veracruz.



En el marco de los 100 años, de la Constitución Política de 1917, Andrés Manuel López Obrador constató la firma del Tercer Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México con los habitantes de Veracruz.



Ex integrantes de los partidos PRI, PAN y del PRD, así como empresarios, académicos y otros personajes, firmaron el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México en Xalapa, presidido por el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador.



Entre los que firmaron se encuentra el ex secretario del PAN Domingo Bahena Corbala, el ex diputado federal Rafael Acosta Croda y el ex dirigente del PRD Juan Vergel Pacheco, entre otros.



En su discurso, y al hablar de la ola de crisis y violencia que aquejan a Veracruz y al país, Andrés Manuel López, “sostuvo que el mal se tiene que enfrentar haciendo el bien y la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, porque no se podrá enfrentar el problema solo con medidas coercitivas. Si se mejora el trabajo, el bienestar social se podrá serenar al país y a Veracruz”.



Desde este estado petrolero de Veracruz, hizo el compromiso de revisar las reformas estructurales, especialmente la reforma educativa y la petrolera, “porque no tiene ninguna justificación el gasolinazo, es un absurdo que México sea un país petrolero y se consuma el 60 por ciento de las gasolinas que se consuman en el país”.



Detalló que Enrique Peña Nieto entregó las concesiones de distribución de gasolinas a dos empresas internacionales y para que tengan altas utilidades se aumentó el precio de los combustibles.



“Al triunfo de nuestro movimiento, se podrá orden, se construirán las refinería que hacen falta y se producirán en México las gasolinas”, explicó.



Al comentar su padre era veracruzano, Andrés Manuel López Obrador pronosticó que el próximo año habrá un presidente veracruzano y tabasqueño, y señaló que el pueblo de Veracruz merece un mejor destino.



Cohetes y fuegos artificiales, así como luces de celulares de los casi 4 mil presentes, inundaron la noche de este 5 de febrero, pues el discurso acabó después de las 7 pm.



Los militantes y simpatizantes de Morena arribaron desde las 7 de la mañana a Xalapa, y durante todo el día, en 95 autobuses, provenientes de los 212 municipios del estado.