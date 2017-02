Dominan aficionados de Patriots en el NRG Stadium Tweet Sin duda alguna, el equipo de New England tendrá la ventaja en las tribunas, ya que hay más fanáticos con playeras de la franquicia representante de la Conferencia Americana que del Campeón de la Conferencia Nacional. Ciudad de México - 2017-02-05 17:51:05 - Récord / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-05-17:51:38 Redacción Sin duda alguna, el equipo de New England tendrá la ventaja en las tribunas, ya que hay más fanáticos con playeras de la franquicia representante de la Conferencia Americana que del Campeón de la Conferencia Nacional.



Como es toda una costumbre, los seguidores del emparrillado comenzaron a divertirse a las afueras del NRG Stadium con diferentes espectáculos y actividades.



La belleza de las porristas de la NFL no podían faltar en el evento para deleitar la pupila de los asistentes a Houston, Texas, los cuales pasaron un momento muy a gusto observando las coreografías de las hermosas mujeres.



CON INFORMACIÓN DE RECORD



