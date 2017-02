¿Los récords que Super Bowl Ll vencería?

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-05-17:47:38 Redacción

Se espera que sea un duelo plagado de puntos, por lo que algunas marcas históricas podrían estar en riesgo cuando termine el enfrentamiento en el NRG Stadium de Houston.



En ESPN Digital te dejamos los récords que podrían caer en el partido de este domingo.



Más puntos en un Super Bowl: 75 XXIX (49ers 49-26 Chargers)



Más puntos anotados por un equipo: 55 XXIV (49ers 55-10 Broncos)



Más puntos por un equipo perdedor: 31 XIII (Steelers 35-31 Cowboys)



Más yardas totales: 929 XXII (Redskins 602-327 Broncos)



Más yardas recibidas: 215 XXIII (Jerry Rice vs Bengals)



Más recepciones: 13 XLVIII (Demaryius Thomas vs. Seahawks)



Más recepciones de touchdown: 3 XXIX y XXIV (Jerry Rice vs Chargers y Broncos)



Más pases de anotación totales: 7 XXIX yXIII (Steelers 4, Cowboys 3 en 1978) y (49ers 6, Chargers 1 en 1994)



Los récords por tierra parece un poco más complicado que puedan caer, con dos ataques terrestres buenos, pero tampoco imponentes. Además, New England tiene una de las mejores defensas contra la carrera.



A pesar de lo anterior, existen otras marcas que sí corren bastante riesgo.



Tom Brady podría pasar a Terry Bradshaw y Joe Montana como el único mariscal de campo con cinco anillos de Super Bowl.



De la misma forma, Brady podría superar a Montana como el único jugador con tres premios al Jugador Más Valioso de un Super Bowl.



Por último, algunos récords están asegurados que se romperán este domingo en Houston.



Bill Belichick (10) superará a Dan Reeves (9) como el coach o jugador con más apariciones en Super Bowls.



Tom Brady disputará su séptimo Super Bowl y se convertirá en el jugador con más apariciones (superando a Mike Lodish)



Keanu Neal, profundo de Atlanta, se convertirá en el jugador más joven en iniciar un Super Bowl (21 años y 194 días)



CON INFORMACIÓN DE ESPN



http://espndeportes.espn.com/futbol-americano/nota/_/id/2963566/marcas-que-podrian-caer-durante-el-super-bowl-ll