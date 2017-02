¡Asegura Trump que Patriots ganarán! Tweet Donald Trump es un reconocido amigo de Tom Brady, Robert Kraft y Bill Belichick, el quarterback estrella, el dueño y el entrenador en jefe de los New England Patriots respectivamente, así que no fue exactamente un shock cuando el Presidente de los Estados Unidos vaticinó que los Pats ganarían el Super Bowl esta tarde. Redacción - 2017-02-05 17:44:59 - ESPN.COM / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-05-17:45:41 Redacción Donald Trump es un reconocido amigo de Tom Brady, Robert Kraft y Bill Belichick, el quarterback estrella, el dueño y el entrenador en jefe de los New England Patriots respectivamente, así que no fue exactamente un shock cuando el Presidente de los Estados Unidos vaticinó que los Pats ganarían el Super Bowl esta tarde.



“No sé cuáles son las probabilidades, son dos grandes equipos, pero voy a decir que los Patriots van a ganar por ocho puntos”, Trump le dijo a Bill O’Reilly en una entrevista por la cadena FOX el domingo por la tarde, informó ESPN.



Trump también dijo en esa entrevista que los Patriots “han conseguido mucha popularidad” gracias a ser asociados con él, y que Matt Ryan, mariscal titular de los Atlanta Falcons, es un “gran quarterback”.



Quizás los Patriots tengan mejor suerte que el último equipo que Trump predijo ganaría la gran cita del fútbol americano, ya que el año pasado él eligió a los Carolina Panthers y Cam Newton y compañía cayeron derrotados ante los Denver Broncos. Eso sí, esta vez el apoyo viene con sello presidencial, publicó ESPN.



CON INFORMACIÓN DE ESPN



http://espndeportes.espn.com/futbol-americano/nota/_/id/2965003/trump-los-patriots-van-a-ganar-el-super-bowl-por-ocho-puntos Facebook

Deja tu comentario