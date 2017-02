Tarek Abdalá presenta su declaración 3de3

A 17 meses de haber ocupado una curul en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sólo 126 de 500 diputados (25.2%) han accedido a presentar de forma voluntaria su declaración patrimonial, de interés y fiscal, entre ellos cinco ex dirigentes de partidos políticos, tres coordinadores parlamentarios y un legislador en proceso de desafuero.



El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción debe determinar los formatos para la presentación de las declaraciones patrimonial y de interés de los funcionarios y determinar los datos públicos, en tanto, los interesados pueden dar a conocer sus declaraciones en la plataforma www.tresdetres.mx que impulsa el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana.



Sin embargo, a esta iniciativa sólo se han unido 126 diputados. Destaca el caso del priista Tarek Abdalá, investigado por la Fiscalía General de Veracruz por el desvío de 23 mil 156 millones de pesos.



Abdala Saad afirma que no tiene propiedades a su nombre, sólo es dueño de un automóvil con un costo de 505 mil 710 pesos y tiene abiertas dos cuentas bancarias con 97 mil 176 pesos en total.



El legislador, quien enfrenta un proceso de desafuero asegura no tener conflictos de interés para ocupar una curul y advierte que en el 2014 tuvo ingresos como servidor público por 907 mil 805 pesos. Su esposa ganó ese año 180 mil pesos pero tiene tres cuentas bancarias con más dinero ahorrado que Abdala: 269 mil pesos.



A diferencia de Abdala, quien fue tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz durante la administración de Javier Duarte, los coordinadores parlamentarios detallan sus propiedades.



Marko Cortés reporta tres departamentos, cuatro terrenos y una casa que en total valen 7 millones 121 mil 912 pesos, además de cinco vehículos que cuestan juntos 1 millón 631 mil 842 pesos.



Martínez Neri tiene dos casas y tres terrenos en Oaxaca con valor de 6 millones 454 mil pesos, obras de arte por 420 mil pesos y joyas por 180 mil pesos.



Clemente Castañeda tiene un departamento y una casa en Jalisco por 4 millones 381 mil 510 pesos. También tiene obras de arte por 300 mil pesos y menaje de casa por 490 mil pesos.



En la lista de diputados que también transparentaron sus declaraciones se encuentra Azul Etcheverry, Álvaro Ibarra, Cristina Gaytán, Lía Limón, Manuel Clouthier y Omar Ortega.



