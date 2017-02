La abuela ‘Lipa’ cumple un siglo de vida

Ilse Sulvarán/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-05-17:35:21 Nanchital Viuda, madre de 11 hijos, 31 nietos, 42 bisnietos y 4 tataranietos

Una mujer creativa y con carácter, es la abuela Felipa Ambrosio Gutiérrez conocida en Nanchital como “Lipa”, quien a pesar de cumplir un siglo de vida, cien años, tiene salud de hierro.



Viuda, madre de 11 hijos, 31 nietos, 42 bisnietos y 4 tataranietos, todos la describen como una mujer alegre, enérgica y con el carácter que imprime saber en todo lo que se quiere.



Doña Lipa narró que nació el 5 de febrero de 1917 y es originaria de Boca del Rio, Oaxaca sin embargo a los 20 años tuvo que migrar a Nanchital alado de su esposo por lo que al vivir más de 70 años en esta localidad, si siente nanchiteca.



“Conocí a mi esposo en mi pueblo pero nos tuvimos que venir a Nanchital por cuestiones de trabajo, en mi juventud me dedicaba a tejer y a vender comida y dulces tradicionales de mi tierra, me gustaba trabajar y no estar atenida al sueldo de mi marido”.



Contó que de los 9 hijos que tuvo, tres fallecieron cuando eran niños y tiene dos de crianza, sin embargo a todos los trato por igual,” mi esposo Pascual Villalobos murió a los 94 años de edad y no pudo seguir mis pasos, yo actualmente cumplí cien años, he vivido una década y me siento con energía de seguir alado de mi familia quienes siempre han estado a mi lado”.



Al preguntarle la Agencia Imagen del Golfo a la abuelita Lipa ¿Cuál es su secreto para haber llegado a los cien años?, dijo: “solo hay que mantenerse activa una buena alimentación, y tener las ganas de vivir, no sufro de ninguna enfermedad más que la de dolor de huesos, pero es por mi edad”.



Diez décadas, o un siglo pero para mí son cien años de vivir en plena felicidad con el amor de mi familia que siempre me rodean y estan conmigo al “pie del cañón”, estoy orgullosa de mis hijos, Francisco, Juan, Victoria, Margarita, Ignacio, Octaviano, Eusebio y mi difunto Alejandro, así como de mis nietos.



Diez décadas, o un siglo pero para mí son cien años de vivir en plena felicidad.