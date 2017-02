¿En contra de que Patriots ganen Super Bowl?

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-05-17:34:06 Archivo

Los New England Patriots saltarán al terreno de juego este domingo para confirmar que son uno de los más grandes equipos que haya habido en cualquier deporte.



Será su novena presencia en el Super Bowl, récord en la historia de la final de la liga profesional de fútbol americano (NFL), y séptima desde que en 2001 conquistó su primer título.



Desde entonces, los New England Patriots han sumado otros tres anillos, además de ganar nueve campeonatos de la conferencia americana y 14 títulos de la división este (de 16).





Enfrente estarán los Atlanta Falcons, que buscarán en el estadio NRG de Houston su primer título tras haber perdido la única final que disputaron en 1999 contra los Denver broncos.



La lógica indica que los New England Patriots son los principales candidatos a conseguir el triunfo, pero la mayor parte de los aficionados estadounidenses desean que eso no suceda y que sea el conjunto de Atlanta el que termine levantando el trofeo Vince Lombardi.



En una encuesta publicada por la principal cadena deportiva de Estados Unidos, ESPN, un 53% de las personas consultadas estarán apoyando a los Halcones, mientras que un 42% admitió que siente antipatía por los Patriotas.



CON INFORMACIÓN DE BBC MUNDO



http://www.animalpolitico.com/2017/02/new-england-patriots-super-bowl/